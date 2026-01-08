グローバル向けの高級モデル

ルノーは、新型SUV『フィランテ』を1月13日に発表する予定だ。グローバルラインナップの最上位に位置するフラッグシップモデルとなる。

韓国・釜山の工場で生産され、当初は現地市場向けだが、その後グローバル市場へ輸出される予定だ。今のところ、右ハンドルの英国市場への導入は予定されていない。



新型『フィランテ』の予告画像 ルノー

2023年、ルノーのファブリス・カンボリーヴCEOは「2027年までに最も価値を生み出すセグメントにブランドを位置付ける」ため、欧州以外で8車種の新型車を投入する26億ポンド（約5500億円）の新戦略を発表した。

新型フィランテはこの8車種のうち5番目で、最も高級なモデルとなる。詳細は未公表だが、「Eセグメント」に位置付けられ、ルノーの従来モデルよりも大型でプレミアム志向の仕様になる見込みだ。全長は約5mと推測される。

釜山工場で3代目『コレオス』とともに生産され、基本構造は共通化するものと見られる。ルノーと協業関係にある中国の吉利汽車が開発したプラットフォームとハイブリッド・パワートレインを採用するだろう。

フィランテという名称は、87kWhの市販車用バッテリーを搭載し、1回の充電で1008kmを走破した最近のコンセプトカーに由来する。そして、このコンセプトカー自体は1956年に速度記録更新を目的に設計されたシングルシーター車『エトワール・フィランテ』に着想を得ている。

ルノーのネーミングマネージャー、シルビア・ドス・サントス氏は「フィランテという名称は、流れ星や宇宙空間、旅を連想させます。これらはすべて、ルノー車の堂々たるデザインを美しく反映しています」と述べた。