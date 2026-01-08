東京都が2025年11月に公表した「令和7年度男性の家事・育児実態調査」によると、家事・育児にかける1日の平均時間は女性が7時間48分、男性が3時間29分。



依然として女性側の負担が圧倒的に大きいが、前回調査（令和5年度）に比べて男女差が約1時間縮まったという。



そんななか、ふた（@kobutakundayo7）さんが遭遇した「無責任過ぎる父親」の投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。



「他人の子ども」の責任は負えないよ？

「電気屋さんのおもちゃコーナーで遊んでた女の子がいたんだけど、隣のゲームでうちの子が遊び出したから、私が横で見守り出した途端に女の子の横にいた父親がこっちみて軽く会釈して消えたんだが？？？



いや、無理だよ。私は次男の速度に合わせて動きますよ。代わりに見守りとかしませんよ？？？ ない、ない、それはない。



あなたの可愛い娘さんはマジで可愛いから自分で守ってくれよ。トイレくらいなら声掛けてくれたら見ますけどね、無言で会釈で隣に来ただけで、そこまでの責任は負えない」



女児を連れた「若い父親」

ふたさんにお話を聞いたところ、ふたさんの息子（次男）さんは4歳になったばかりの年少さん。片時も目が離せない年齢だ。



「あちらの娘さんは次男よりは少し上だったかもしれません」（ふたさん）



そして、ふたさんに無言で娘の安全を託そうとした見ず知らずの父親は、かなり若い男性だったという。



ふたさんが遭遇した「無責任な父親」に対して、多くの反響が寄せられた。



「女児」が被害に遭った過去の凶悪事件を知って

「初対面の女の人に我が子を任せられるのすごいな。逆の性別だったら絶対しないよね」



「子連れの女は他所の子どもの面倒まで無償で見てくれると思ってる男、SNS見てると多いよな…普通に我が子だけで精一杯ですよ」



「女も人を殺すし子どもが嫌いな女もいますよ」



「私がクソ極悪女だったら、多目的トイレで待ち合わせたペドにそっと引き渡して20万もらう商売とかするかもしれない。本当に油断しないでほしい」



「子どもが変態に連れ去られて内臓損傷するくらいトイレで陵辱された事件が日本で発生したこと、もっと知られてもいい」



「多分こういう親は他人に注意されると逆ギレするんだろうな。ちゃんと育児してるお父さんは毎日お疲れ様です！」



見知らぬ女性に「托卵する男親」

寄せられた多くのコメントを見てもわかるように、「見知らぬ男親」から子守り役を押し付けられた経験を持つ女性は多い。



こういった「托卵行為」がいかに危険で無責任であるかについては、これまで何度もニュース記事などを通して繰り返し注意喚起されている。



にも関わらず、ふたさんが遭遇した「見知らぬ女性に托卵する男性」が今もいることについて、「まだいるんだね…私は意地悪だからわざと離れちゃう」と呆れる声も寄せられた。



それに対して、「根底に『女は子どもを見てくれる。危害は加えない』みたいな意識が植え付けられてるのかなぁ。しばらくしたら戻ってきたけど、せめて一言言おうよ、ね…。んで、私が危害加えないかどうかなんてわからないのに。会釈だけで消えないで」と返信していた、ふたさん。



「なぜ他人に子どもを押し付けるの？」←身勝手な理由に驚愕！

そもそも、なぜこういった男性は自分の子どもの世話を、見ず知らずの女性に押し付けようとするのか？



実際に同様の状況下で「無責任な男親」を問い詰めた方のコメントによると、「（女は）世話をしたがってるから」という、身勝手な答えが返ってきたという。



こういった事案について、「『女だ。俺の意図を汲み取って俺に都合よく動くはずだ』と勝手に決めつける。ストーカーとかもこういう認知の歪みから意味不明な恨みを女性に抱くんだと思う」といった意見も寄せられた。



一方で、女性側にもこういった「身勝手で無責任な保護者」はおり、「スマホに夢中な母親」から子守りを勝手に押し付けられた、という女性たちからの経験談も見受けられた。



幼児や児童は性的被害に遭う以外にも、臓器売買や売春などを目的とした「人身取引」のターゲットにもなり得る。



日本国内でも「人身取引」は発生しており、内閣府は政府広報オンラインなどを通して厳重な警戒を呼びかけている。



てめぇが見るべきは「スマホ」じゃなく「子ども」

「これあるあるなの？私も息子とおみやげ見てたら女の子が寄ってきて、そしたらその子と一緒にいた父親がフラーってどこかに消えたことある。普通に腹立ったからすぐにその場を離れたけど、他人に面倒見させようとすんな」



「うちの3歳児と砂場で遊んでたら同じくらいの子が乱入してきて、お父さん後ろでスマホ見てるから『何でてめぇが一緒に遊ばねぇんだよ』っておキレ申しました。よその子なんぞ見とる余裕ねぇよ。3歳男児の動き回り、なめるなよ」



「男ってとにかく自分の子を見ない。とにかくスマホ見てる。多分誘拐されても気づかないよあれ」



「通報」一択！海外なら逮捕案件

「自分は放置子を見かけたら毎回通報してますね。あわてて帰ってきた親ににらまれたこともありましたが、今後も変わらず放置子を見かけたら即通報です。異論は認めません」



「女性の皆さんは徹底して欲しいんだけど、この場合『通報一択』です。父親による置き去りか怪しい男が付きまとってるかのどちらかだから、その旨通報する。そういう社会を形成しないといけない。アメリカなら即逮捕事案」



「地元の公園でこれされて翌日児相に通報した。ある程度個人が特定できるように何時間か一緒に遊んでやって情報収集した」



「自分は性格が悪いからわざと、え⁉︎ 迷子⁉︎ って周囲に聞こえるように騒ぎ立てて、店員のところに連れて行き、迷子の呼び出しで親に恥をかかせるっていう最悪なお遊びをずっとしてる。こういう親は痛い目を見ないと本気でわかんないだよな〜」



