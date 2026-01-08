●北風の影響で、きょう8日(木)は日中も厳しい寒さに

●あす9日(金)の朝は一段と強い底冷え。市街地でも水道管凍結のおそれ

●3連休は強烈寒波襲来。路面の凍結や交通機関への影響などに十分注意を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜から日本列島に寒気が流れ込み、この時間にかけて日本海側を中心に雲が広がってきています。





きょう8日(木)日本の周辺は西高東低の冬型の気圧配置が強まり、夜にかけて県内には北からの冷たい空気が流れ込みやすくなります。





この北風の影響で、きょう8日(木)は気温がほとんど上がりません。

山口市内では最高気温が7度。日中もマフラーや手袋が活躍するような、厳しい寒さが続く見込みです。

きょう8日(木)から新学期が始まる学校も多いと思いますが、一日防寒対策をしっかりと行ってください。





さらにあす9日(金)にかけて、気温がガクッと下がります。

今夜からよく晴れることで、あす9日(金)の朝は放射冷却の働きが非常に強くなると見込んでいます。あす9日(金)の朝は各地で0度を下回り、市街地でも水道管凍結のおそれがある厳しい底冷えとなりそうです。今夜は一段と暖かくしてお休みください。







きょう8日(木)は瀬戸内側では晴れ間がありそうです。

午後にかけて日本海側ほどにわか雨の心配があり、山間部では雪が舞うところも出てくる見込みです。





きょう8日(木)の最高気温は各地7度前後、山間部では5度に届かないところも出てきそうです。

暖房器具なども活用しながら、日中もしっかり身体を暖めて過ごしましょう。



あす9日(金)の朝は、底冷えが一段と強くなります。山口市など市街地でも水道管の凍結対策を行ってください。

週末からの3連休は、あさって10日(土)の午後から雨が降りだすと見込んでいます。

この雨のあとから強烈な寒気が流れ込み、11日(日)から12日(月)にかけては市街地でもしっかり雪が降るおそれがあります。

3連休は路面の凍結や交通機関への影響などに、十分気を付けてお過ごしください。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）