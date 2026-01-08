福岡県内には、福岡市の中心部を走る「警固断層帯」を含む主要な活断層7つがあります。2005年に福岡市などで最大震度6弱の揺れを観測した「福岡県西方沖地震」は活断層が動いたことによる地震と分析されています。

県が去年10月に発表した最新の被害想定では「警固断層帯」で最大震度7の地震が起きた場合、1800人が死亡し、避難先での厳しい避難生活などで800人が災害関連死するとされています。





さらに懸念されるのは、県内で最大31万9000人の避難者が出るという想定です。まさにこの時期、冬場であれば寒さとの闘いも加わり、避難生活はより厳しくなります。

■八木菜月アナウンサー

「こちらには、防災関連の商品が棚一面に並んでいます。簡易トイレや充電式のラジオなど、様々なグッズがそろっています。」



福岡市のホームセンターで冬の防災グッズとして人気が高まってきているのが、繰り返し使える充電式のカイロです。



その理由は機能面にあります。指先などを温めるだけではなく、モバイルバッテリー機能が付いていて、スマホの充電器としても役立ちます。

保温性に優れている「アルミシート」も、寒い時期に欠かせない防災グッズです。コンパクトに折りたたむことができるため持ち運びがしやすく、災害時に毛布代わりとしても使えます。



■八木アナウンサー

「温かいです。」

ホームセンターならではの、防災にも活用できるアウトドアグッズもあります。



■グッデイ姪浜店・辻凌介さん

「カセットボンベで動くヒーターです。」



カセットボンベがあれば、屋外で避難する時に簡易的な暖房として活用できるということです。室内では使用できません。



■辻さん

「地震を他人事に思わず、防災バッグの中身を確認していただいて、防災グッズ以外にも日常で使う物も非常時に使える物が多いので、この機会に足を運んでいただきたいと思っています。」



福岡管区気象台は「6日と同じ規模の地震があれば、福岡でも再び揺れる可能性がある」として、冬の地震への備えを進めてほしいとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月7日午後5時すぎ放送