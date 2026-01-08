ABCテレビ新人アナウンサーの新貝まゆが、新年早々ニューヘアスタイルを大公開！ EXPO 2025 大阪・関西万博で、公式キャラクターのミャクミャクとのダンス共演が話題になった、あの“謎の制服おかっぱ集団”に仲間入りした……!?

【TVer】22歳新人アナ新貝まゆ、衝撃ニューヘアスタイルでダンス！ 頭を抱え、困った表情でウロウロ……彼女が全力で表現したオノマトペとは？

©ABCテレビ

2025年にABCテレビへ入社した新貝アナは、2003年1月11日生まれの22歳。朝の情報番組『おはよう朝日です』では、月～木曜日に出演している。Instagramでは、「まゆゆん毎日の活力」「いつもキレイすぎでかわいい すごく気配りできて好きになりました」「まゆゆすっかり朝の顔 かわいいなあ今日もピカイチ」などと、多くの視聴者に人気だ。

2026年スタート早々から新貝アナは、お笑いコンビ「ぺこぱ」やプロ野球阪神タイガースの石井大智投手とともに、真っ黒おかっぱヘア姿に！ 4人は、人気ダンスチーム「アバンギャルディ」の「私達は謎の制服おかっぱ集団アバンギャルディです！」という名乗りに合わせて決めポーズを披露し、爆笑を巻き起こした。

アバンギャルディ化した面々は、ぺこぱチーム（ぺこぱ＆新貝アナ）と石井投手チーム（石井投手＆アバンギャルディkohana、oya）に分かれて、ダンスジェスチャーゲームで対決！ オノマトペの問題をダンスで表現し、1分間の正解数を競い合うことになった。

先攻のぺこぱチームは、問題が難しいのかダンスが下手なのか、とにかく大苦戦！ 松陰寺太勇は仲間たちにすぐ分かってもらえたが、シュウペイと新貝アナは一生懸命ダンスで表現してもオノマトペを伝えられず、結局パスしてしまった。その結果ぺこぱチームは、1問だけしか正解できなかった。

後攻で登場した石井投手は、マウンド上では常にクールだが、ゲームではお茶目におかっぱヘアをなびかせまくり！ ダンスもノリノリで踊り、ぺこぱチームを１人で超える２問連続正解を導き出すと、アバンギャルディの2人も豊かな表現力で得点。最終的に石井投手チームは4問正解して、ぺこぱチームに勝利した！



なお、ぺこぱチームと石井投手チームの白熱した対決は、2026年1月4日に放送されたスポーツバラエティ番組『ぺこぱのまるスポ』（ABCテレビ）で行われた。

【TVer】ネット記事になりそうな爆弾発言を阪神タイガース石井大智投手がした!? さらには、バレると恥ずかしい○○フェチをアバンギャルディoyaが告白！