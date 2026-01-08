【ピザハット】1月の「ハットの日」もお得が盛りだくさん！定番ピザ4種810円や対象のサイドメニュー半額も《1月8日〜10日》

ピザハットでは、2026年1月8日から10日までの3日間、「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。

ハーフ＆ハーフや「ピザハット・ベスト4」、サイドメニューも特別価格

毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、テイクアウト限定でピザが810円からお得に楽しめるキャンペーンを実施しているピザハット。26年最初のハットの日も、Mサイズピザが810円で食べられるほか、ハーフ＆ハーフや4シリーズもお値打ち価格に。また、サイドメニューも特別価格でお得に楽しめます。

・定番ピザ4種が810円

定番の「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」のピザ（Mサイズ限定、2人前）がテイクアウト限定で、通常価格1860円のところ各810円に。

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で、通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

・人気ハーフ＆ハーフと「フレンズ4」が1100円

「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ」「とろっとカルボナーラピザ／アスパラベーコンのハーフ＆ハーフ」のハーフ＆ハーフピザ（Mサイズ限定）と「フレンズ4」が、それぞれ通常価格2095円〜2580円のところ最大1480円お得な1100円で楽しめます。

・人気の定番4シリーズピザ1300円

「ピザハット・ベスト4」（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）が、通常3190円のところ1890円お得な1300円で食べられます。Mサイズ限定です。

いずれも、生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます（「ふっくら鉄鍋パンピザ」は別途生地料金が必要）。

一部店舗では対象商品が異なります。予告なく内容変更や終了する場合があります。

・2種類のサイドメニューがピザとセットでお得価格に

サイドメニュー「[Mサイズ] ハットフライポテト」と「もちっと！ハニーフォカッチャ」が、ハットの日対象ピザをテイクアウトで購入した場合のみ、通常価格500円が半額の250円になります。

・【一部店舗限定】4種類のSサイズピザが600円に

「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」のピザ（Sサイズ）がテイクアウト限定で、それぞれ600円で楽しめます。

生地は「ハンドトス」限定。ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で、通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

そのほか詳細は、公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部