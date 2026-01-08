原因は自分にある。の新曲「NOW」が、1月12日より放送開始されるドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビ）のオープニング主題歌に決定した。

本ドラマは、ろじによる同名の漫画を原作とした作品。原因は自分にある。メンバーの吉澤要人と、GENICの雨宮翔がW主演を務める。

オープニング主題歌「NOW」は、大切な人といる“今この瞬間”を特別に思う、何気ない日常にフォーカスした、ピュアで爽やかな楽曲。音源はドラマ第1話の放送で初オンエアされる。

なお本作のエンディング主題歌には、Straight Angeli「オレンジ色の恋空」が起用。止められない恋心と、思い通りにいかない片思いの切なさを真っ直ぐな歌詞で表現した楽曲となっている。

■原因は自分にある。 コメント全文「NOW」は楽曲のトラックが持つ熱量と、僕たちの歌声でエモーショナルな一曲に完成しました。そんな僕たちの楽曲がこのドラマをどのように彩っていくのかが、凄く楽しみです。そして、メンバーが主演のドラマに原因は自分にある。として関わらせていただけることを凄く光栄に感じています。ドラマのストーリーと合わせて僕たちの音楽も楽しんでください。メンバー一同、要人の出演を楽しみにしています！

■Straight Angeli コメント全文

この度、素敵な作品のエンディングを務めさせていただき、とても光栄です。「オレンジ色の恋空」には、離れていた頃の湊や航と同じように、心に秘めた大きな想いを伝えられない切なさ、苦しさがぎゅっと詰まっています。Aメロでは秘めた想いを落ち着いたメロディで表現していますが、Bメロのラストワンフレーズからは抑え込めない感情が溢れ出てしまったかのようなメロディに変化します。もどかしさ、苦しさ、切なさが溢れるこの楽曲が、湊と航の心情、そして視聴者の皆様に寄り添えるものになれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）