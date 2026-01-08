プレミアリーグ 25/26の第21節 フラムとチェルシーの試合が、1月8日04:30にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはリアム・デラップ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

22分にチェルシーのマルク・ククレジャ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

28分、チェルシーが選手交代を行う。アンドレイ・サントス（MF）からヨレル・ハト（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

フラムは後半の頭から選手交代。ホルヘ・クエンカ（MF）からケビン（FW）に交代した。

55分に試合が動く。フラムのサンデル・ベルゲ（MF）のアシストからラウル・ヒメネス（FW）がヘディングシュートを決めてフラムが先制。

65分、チェルシーが選手交代を行う。エンソ・フェルナンデス（MF）からリース・ジェームズ（DF）に交代した。

72分チェルシーが同点に追いつく。リアム・デラップ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

73分、フラムは同時に2人を交代。アントニー・ロビンソン（DF）、トム・ケアニー（MF）に代わりライアン・セセニョン（MF）、サシャ・ルキッチ（MF）がピッチに入る。

76分、チェルシーは同時に2人を交代。コール・パーマー（MF）、マロ・ギュスト（DF）に代わりジョアン・ペドロ（FW）、ジョシュ・アチームポン（DF）がピッチに入る。

81分フラムが逆転。ハリー・ウィルソン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もフラムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フラムが2-1で勝利した。

なお、フラムは45+7分にホルヘ・クエンカ（MF）、78分にティモシー・カスターニュ（DF）、90分にラウル・ヒメネス（FW）に、またチェルシーは24分にエンソ・フェルナンデス（MF）、25分にコール・パーマー（MF）、25分にトシン・アダラビオヨ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 06:40:21 更新