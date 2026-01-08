プレミアリーグ 25/26の第21節 マンチェスター・シティーとブライトンの試合が、1月8日04:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。マンチェスター・シティーのアーリング・ハーランド（FW）がPKを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分ブライトンが同点に追いつく。ヤシン・アヤリ（MF）のアシストから三笘 薫（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は先発し83分までプレーした。60分にゴールを決めたが、69分にイエローカードを受けている。

2026-01-08 06:40:28 更新