プレミアリーグ 25/26の第21節 エバートンとウルバーハンプトンの試合が、1月8日04:30にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、トル・アロコダレ（FW）、ウーゴ・ブエノ（DF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。エバートンのティム・イロエグブナム（MF）のアシストからマイケル・キーン（DF）がゴールを決めてエバートンが先制。

ここで前半が終了。1-0とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウルバーハンプトンは後半の頭から選手交代。ジョン・アリアス（FW）からアンドレ（MF）に交代した。

68分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ラディスラフ・クレイチ（DF）からヨルゲン・ラルセン（FW）に交代した。

69分ウルバーハンプトンが同点に追いつく。ヨルゲン・ラルセン（FW）のアシストからマテウス・マネ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

83分にエバートンのマイケル・キーン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

87分、エバートンは同時に2人を交代。ハリソン・アームストロング（MF）、ティエルノ・バリー（FW）に代わりネイサン・パターソン（DF）、ベト（FW）がピッチに入る。

89分にエバートンのジャック・グリーリッシュ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、エバートンは77分にティム・イロエグブナム（MF）に、またウルバーハンプトンは43分にジョゼ・サ（GK）、57分にジェルソン・モスケラ（DF）、77分に黄 喜燦（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 06:50:14 更新