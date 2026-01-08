セリエA 25/26の第19節 ラツィオとフィオレンティナの試合が、1月8日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

30分、ラツィオが選手交代を行う。トマ・バシッチ（MF）からマティアス・ベシノ（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

52分に試合が動く。ラツィオのマティアス・ベシノ（MF）のアシストからダニーロ・カタルディ（MF）がゴールを決めてラツィオが先制。

しかし、56分フィオレンティナが同点に追いつく。ニコロ・ファジョーリ（MF）のアシストからロビン・ゴセンス（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

61分、フィオレンティナが選手交代を行う。ロベルト・ピコリ（FW）からモイーズ・キーン（FW）に交代した。

68分、フィオレンティナは同時に2人を交代。シェール・ヌドゥール（MF）、ロビン・ゴセンス（DF）に代わりマノル・ソロモン（MF）、ルカ・ラニエリ（DF）がピッチに入る。

72分、ラツィオが選手交代を行う。グスタフ・イサクセン（FW）からペドロ（FW）に交代した。

80分、ラツィオが選手交代を行う。マヌエル・ラッツァーリ（MF）からエルセイド・ヒサイ（DF）に交代した。

後半終了間際の89分フィオレンティナが逆転。アルバート・グドムンドソン（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

90+2分、フィオレンティナは同時に2人を交代。アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）に代わりパブロ・マリ（DF）、ニコルッシ・カビーリャ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分ラツィオのペドロ（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ラツィオは26分にマッテオ・キャンセリエリ（FW）、83分にマッティア・ザッカーニ（MF）、90+1分にルカ・ペレグリーニ（DF）に、またフィオレンティナは20分にマリン・ポングラチッチ（DF）、21分にロビン・ゴセンス（DF）、55分にファビアーノ・パリージ（DF）、71分にニコロ・ファジョーリ（MF）、90+8分にニコルッシ・カビーリャ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

