セリエA 25/26の第19節 パルマとインテル・ミラノの試合が、1月8日04:45にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはヤコブ・オンドレイカ（MF）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。インテル・ミラノのフランチェスコ・エスポジト（FW）のアシストからフェデリコ・ディマルコ（DF）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。0-1とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、パルマは同時に2人を交代。ガエタノ・オリスタニオ（MF）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）に代わりポントゥス・アルムクビスト（FW）、クリスチャン・オルドニェス（MF）がピッチに入る。

69分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ペタル・スチッチ（MF）、ハカン・チャルハノール（MF）に代わりニコロ・バレッラ（MF）、ピオトル・ジエリンスキ（MF）がピッチに入る。

75分、パルマは同時に2人を交代。アドリアン・ベルナベ（MF）、マテオ・ペレグリーノ（FW）に代わりナウエル・エステベス（MF）、パトリック・クトローネ（FW）がピッチに入る。

79分、インテル・ミラノが選手交代を行う。フランチェスコ・エスポジト（FW）からマルクス・テュラム（FW）に交代した。

85分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ラウタロ・マルティネス（FW）、ルイス・エンリケ（FW）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、フランチェスコ・アチェルビ（DF）がピッチに入る。

86分、パルマが選手交代を行う。マンデラ・ケイタ（MF）からベンジャミン・クレマスキ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+8分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。ニコロ・バレッラ（MF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-2で勝利した。

なお、インテル・ミラノは34分にハカン・チャルハノール（MF）、90+1分にカルロス・アウグスト（DF）、90+7分にマルクス・テュラム（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

