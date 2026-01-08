セリエA 25/26の第19節 トリノとウディネーゼの試合が、1月8日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはアリュー・ヌジエ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

トリノは後半の頭から選手交代。アリュー・ヌジエ（FW）からチェ・アダムス（FW）に交代した。

50分に試合が動く。ウディネーゼのアレッサンドロ・ザノーリ（DF）のアシストからニコロ・ザニオーロ（MF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

61分、ウディネーゼは同時に2人を交代。ニコロ・ザニオーロ（MF）、アレッサンドロ・ザノーリ（DF）に代わりアーサー・アッタ（MF）、ヤクブ・ピオトロフスキ（MF）がピッチに入る。

66分、トリノは同時に3人を交代。エミルハン・イルカン（MF）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ザカリア・アブフラル（FW）に代わりティーノ・アンジョリン（MF）、ドゥバン・サパタ（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）がピッチに入る。

78分、トリノが選手交代を行う。アルディアン・イスマイリ（DF）からアドリアン・タメゼ（MF）に交代した。

80分、ウディネーゼが選手交代を行う。レノン・ミラー（MF）からキングスレイ・ エヒジブエ（DF）に交代した。

82分ウディネーゼに貴重な追加点が入る。キーナン・デイビス（FW）のアシストからユルゲン・エッケレンカンプ（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

85分、ウディネーゼは同時に2人を交代。トーマス・クリステンセン（DF）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に代わりニコロ・ベルトラ（DF）、オイエル・サラガ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分、トリノのバレンティノ・ラザロ（MF）のアシストからチェザーレ・カザデイ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、ウディネーゼが1-2で勝利した。

なお、トリノは11分にサウール・ココ（DF）、90+1分にチェザーレ・カザデイ（MF）に、またウディネーゼは69分にトーマス・クリステンセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 06:50:48 更新