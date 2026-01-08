『プロフェッショナル』最強の保険調査員・天音蓮（玉木宏）が動き出す【第1話あらすじ】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00※初回15分拡大）の第1話が8日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
■第1話あらすじ
都内の路上で、葛西総合病院の院長・葛西芳樹が乗った高級車が襲われた。狙われたのは、アメリカの野球リーグで本塁打記録を塗り替えた鷹山直斗選手の記念ボール、その落札額は何と500万ドル。現場に駆け付けた警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間凌（渡部篤郎）は、その手口から、国際窃盗団『イエローパンサー』の犯行だと推測する。
都内のリサーチ会社に勤めていた栗田凛（岡崎紗絵）は会社をクビになった日の夜、レストランバーでヤケ酒する凛の隣で美女を口説いている男がいた。彼の名は、天音蓮（玉木宏）。そのまま凛は寝落ちしてしまう…。翌朝、凛は見知らぬオフィスで目を覚ました。そこは、深山俊雄（小手伸也）が経営する「深山リサーチ」という保険調査会社。そこに、オリエント保険の損害調査部・部長の沢木孝雄（野間口徹）がやって来る。例の盗まれた鷹山選手の記念ボールには多額の保険金が掛けられていたというのだ。支払額は１億円。１円たりとも保険金を支払いたくないドケチな沢木からのミッションは「事件の裏を調べて記念ボールを取り戻すこと」。依頼を請け負い、調査に向かおうとする天音に、凛は仕事を手伝わせてほしいと頼み込むが一蹴されてしまう。
「うちは調査に手段を選ばない。常識もコンプラもない。これまでに何人もの新人が逃げてった」と伝えるも天音が「１分で支度しろ」と凛に告げると、２人は被害者の葛西芳樹のもとへと向かうことに。
【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
都内の路上で、葛西総合病院の院長・葛西芳樹が乗った高級車が襲われた。狙われたのは、アメリカの野球リーグで本塁打記録を塗り替えた鷹山直斗選手の記念ボール、その落札額は何と500万ドル。現場に駆け付けた警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間凌（渡部篤郎）は、その手口から、国際窃盗団『イエローパンサー』の犯行だと推測する。
都内のリサーチ会社に勤めていた栗田凛（岡崎紗絵）は会社をクビになった日の夜、レストランバーでヤケ酒する凛の隣で美女を口説いている男がいた。彼の名は、天音蓮（玉木宏）。そのまま凛は寝落ちしてしまう…。翌朝、凛は見知らぬオフィスで目を覚ました。そこは、深山俊雄（小手伸也）が経営する「深山リサーチ」という保険調査会社。そこに、オリエント保険の損害調査部・部長の沢木孝雄（野間口徹）がやって来る。例の盗まれた鷹山選手の記念ボールには多額の保険金が掛けられていたというのだ。支払額は１億円。１円たりとも保険金を支払いたくないドケチな沢木からのミッションは「事件の裏を調べて記念ボールを取り戻すこと」。依頼を請け負い、調査に向かおうとする天音に、凛は仕事を手伝わせてほしいと頼み込むが一蹴されてしまう。
「うちは調査に手段を選ばない。常識もコンプラもない。これまでに何人もの新人が逃げてった」と伝えるも天音が「１分で支度しろ」と凛に告げると、２人は被害者の葛西芳樹のもとへと向かうことに。