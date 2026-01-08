「僕が見たかった青空」金澤亜美、純白のビキニ姿を初披露 儚くも美しい透明感
アイドルグループ・僕が見たかった青空の金澤亜美が、2月27日に発売する1st写真集『僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）』（東京ニュース通信社）から、純白のビキニ姿の先行カットが解禁された。
【写真】ベッドの上で美しい白肌あらわな金澤亜美
金澤は、現在発売中の7thシングル「あれはフェアリー」で表題曲のメインメンバーを務めるなど、グループの中でも注目を集める存在。そんな金澤にとって初となる写真集は、“初めて”の海外ロケ、“グループ初”の写真集企画、そして“初めて”の水着撮影と、節目となる要素が詰め込まれている。
今回公開されたのは、海沿いの民宿で撮影された純白ビキニのワンカット。水着撮影自体が初めてとなった金澤は、少し緊張した表情を見せながらも、はにかんだ笑顔を浮かべている。その姿は、シングルタイトルにも通じる「フェアリー」を思わせる儚さと、澄んだ透明感が印象的だ。
金澤は「全てが初めての写真集ロケ。初めての水着衣装での撮影は最初はすごく緊張していたのですが、スタッフの皆さんがたくさんたくさん褒めてくださったり、気に掛けてくださったり、現場の雰囲気が本当に暖かくて安心して撮影に挑むことができました。自然体な表情や大人っぽい表情など、普段とは違う新しい姿も見ていただけるのではないかなと思います！」とコメントしている。
金澤は、2007年2月14日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「僕が見たかった青空」として、23年にデビュー。僕が見たかった青空は、金澤亜美がメインメンバー（センター）を務める最新シングル「あれはフェアリー」が発売中の他、3月29日に東京・KANDA SQUARE HALLを皮切りに「僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春」を開催。
