志田未来主演『未来のムスコ』挿入歌にHi-Fi Un!corn新曲 GRe4N BOYZが楽曲提供
志田未来が主演を務めるTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』が、1月13日後10：00からスタートする。未来からやって来た息子との出会いをきっかけに、止まっていた人生が再び動き出す主人公の姿を描く本作。その挿入歌に、Hi-Fi Un!cornの新曲「SUPER DUPER」が起用されることが明らかになった。
【写真】第1話場面カットを先行公開！
原作は、阿相クミコと黒麦はぢめによるコミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』。主人公は、夢も仕事も中途半端なまま日々を過ごすアラサー女性・汐川未来。志田未来が演じる未来の前に、2036年からタイムスリップしてきた息子・颯太が現れたことから、物語は大きく動き出す。突然始まった子育てを通して、未来は誰かと生きること、支え合うことの意味に向き合い、自分らしい人生を模索していく。
本作の主題歌は秦基博が書き下ろした「ポケットに魔法を入れて」。さらに挿入歌として決定した「SUPER DUPER」は、GRe4N BOYZがHi-Fi Un!cornのために提供した楽曲で、明るく高揚感のあるサウンドとキャッチーなサビが特徴だ。物語の中で描かれる不安や迷い、そして未来への一歩を後押しするようなエネルギーを持つ1曲となっている。
Hi-Fi Un!cornは、日韓合同サバイバルオーディション番組『THE IDOL BAND：BOY'S BATTLE』で優勝した5人組ボーイズバンド。2025年4月にメジャーデビューを果たし、オリコン週間シングルチャート初登場3位を記録するなど注目を集めている。今回がGP帯テレビドラマの挿入歌初担当となる。
楽曲を手がけたGRe4N BOYZのHIDEは「この曲が持つエネルギーとワクワクを、Hi-Fi Un!cornの5人と一緒に届けたい」とコメント。一方、Hi-Fi Un!cornも「先の見えない未来の中でも一歩踏み出そうという思いを込めた」と語り、ドラマの世界観との重なりに期待を寄せている。
