公務員待遇の落とし穴！「我が社も公務員待遇に…」という社長の発言に震える!!喜べない“待遇”とは？【作者に聞く】
「公務員待遇」と聞くとよいイメージが膨らむが、今回紹介するサラリーマン漫画『目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン』では必ずしもそうとは限らない悲しい展開が待っていた。
本作『公務員待遇』では、ある朝社長が「我が社も公務員待遇に近づけたい！」というお達しをする。社員たちは「公務員待遇っ!?」「なんかよさそう…！」と色めき立つのだが、社長の宣言する「公務員待遇」には裏があって、社員たちは一同落胆するのだった。
今回の漫画『公務員待遇』を描いたのは、現在はWeb広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――今回の漫画で『公務員待遇』というタイトルを見たとき、ついに本作の舞台となっているブラック企業にも改革のときが訪れたのかと思いましたが、安定のオチでした。本作を描いた理由についてうかがえますか？
「公務員は名刺発注を自腹でしている」というニュースを見たので、ブラック企業なら平然とやりそうだな…と思って描きました。私はずっと民間の企業で働いているので「公務員待遇」と聞くとよさげに感じるのですが、地元で公務員をしている友人の話を聞くと、それはそれで苦労が絶えないようで…！やはり「隣の芝生は青く見える」ということかもしれませんね。
――公務員の名刺が自腹と知ったときは私も驚きました。まくべすさんはどう感じましたか？
こういう話を聞くと、公務員は法令順守で守られていると思いきや、なかなかハードな一面もあるなぁ…と感じています。今や小中学生の将来なりたい職業ランキングには、公務員が上位に入るくらいに、その安定感から人気がありますが、副業のNGや服務規程など民間企業とは別のつらさがありそうですね。
サラリーマンのあるあるを描いたまくべすさんの漫画『目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン』は、SNSにて新作が随時更新されているので、ほかの作品もぜひ読んでみて！
