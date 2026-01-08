永瀬廉×吉川愛 映画『鬼の花嫁』新キャスト一挙解禁 伊藤健太郎＆兵頭功海ら8人【キャラクター紹介＆コメントあり】
永瀬廉（King＆Prince）と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（2026年3月27日公開）に出演する新キャスト8人が、8日に一挙解禁された。
【画像】切ない表情を浮かべる永瀬廉＆吉川愛⋯公開された”おにの日限定”ビジュアル
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
“鬼”の一族である玲夜と並び、あやかしの中でも力を持つ三大種族のひとつである“妖狐”の一族で、柚子の妹・花梨を花嫁として見初める狐月瑶太（こげつ・ようた）を演じるのは、永瀬とは『弱虫ペダル』（20）以来5年ぶりの共演となる伊藤健太郎。伊藤演じる妖狐のあやかし・瑶太に花嫁として選ばれた、柚子の妹・東雲花梨（しののめ・かりん）を演じるのは、連続テレビ小説『虎に翼』（24／NHK)や『海に眠るダイヤモンド』（24／TBS）で見せた幅広い演技力が注目を集める、若手女優・片岡凜に決定した。
そして、鬼のあやかしで、玲夜の秘書・荒鬼高道（あらき・たかみち）役には兵頭功海。鬼の一族で鬼龍院家に次ぐ筆頭分家、鬼山家のあやかしで、玲夜の元婚約者・鬼山桜子（きやま・さくらこ）役には白本彩奈。柚子の親友・透子（とうこ）役には田辺桃子。そんな透子を花嫁として見初める、猫又のあやかし・猫田東吉（ねこた・とうきち）役には本作が映画初出演となる谷原七音。さらに、鬼と妖狐に続き、三大種族の烏天狗・烏水家の当主である烏水（うすい）役には嶋田久作。瑶太の一族が仕える妖狐、狐雪家の当主・狐雪撫子（こせつ・なでしこ）役を尾野真千子が演じる。
【キャラクター紹介＆コメント】
■伊藤健太郎
狐月瑶太（こげつ・ようた）：あやかし三大種族のひとつ、“妖狐”のあやかし。花梨を花嫁として見初める。
＜コメント＞
久しぶりに永瀬君とご一緒できるという事でとても撮影が楽しみでした。撮影では、監督と沢山お話をさせていただき1シーン・1シーンみんなで作り上げた感覚がすごくあります。現実離れしている世界観ではあるので、見ていただく皆さんを置いてけぼりにしないように各シーン丁寧に撮影していきました。ぜひ鬼の花嫁の世界に没入していただけるとうれしいです。お楽しみに。
■片岡凜
東雲花梨（しののめ・かりん）：柚子の妹で、“妖狐”のあやかし・瑶太に選ばれた花嫁。
＜コメント＞
私自身ストレートなラブストーリーは初めてでした。脚本と原作を読んだ時から常に花梨の一番の理解者でありたいという想いで撮影に挑んだ日々でした。監督やスタッフの方々と心強いキャストの皆さまに囲まれ、あやかし独特で魅惑的な世界観に溶け込みました。ぜひご覧ください。
■兵頭功海
荒鬼高道（あらき・たかみち）：“鬼”のあやかし。玲夜の秘書。
＜コメント＞
お話をいただいた時はまた池田組でお芝居できることが心からうれしかったです。一人一人のお芝居を汲み取り少しも取りこぼさない池田さんの愛にあふれた現場でした。撮影中は程よく緊張感があり、当時その緊張感の正体がわからなかったのですが今思い返すと、永瀬くんから玲夜様のようなオーラを感じていた緊張感だった気がしています。横にいるだけで自然と背筋が伸び高道として生きれる。それが二人の関係性を作ってくれた気がしています。素敵な現場でした。各セクションの皆さんが細部まで拘り抜いた「鬼の花嫁」の世界観をぜひ劇場で堪能して下さい。
■白本彩奈
鬼山桜子（きやま・さくらこ）：“鬼”の一族で鬼龍院家に次ぐ筆頭分家・鬼山家のあやかし。玲夜の元婚約者。
＜コメント＞
「鬼の役です」と言われたことに驚きと戸惑いが一気に押し寄せてきました（笑）。でもその後、髪型や、鬼の中でも特に位の高い家の娘という役柄も伺い、どれも自分にとっては初めてだったので、楽しみが一気に膨らんだ瞬間を覚えています。監督から「桜子はとにかく完璧なの！」と言われていたので（笑）、撮影に入るまではとにかく吸収、習得、研究漬けでした。だからこそ撮影では、なるべくそういったものを手放して、自由に動こうと決めていて。そういう意味では、すごく充実した撮影期間になりました。原作ファンの方も、初めてこの作品に触れる方も、きっと楽しんでいただける作品だと思います。皆さまの感想を聞ける日を、今からとても楽しみにしています！
■田辺桃子
透子（とうこ）：柚子の親友で、“猫又”のあやかし・東吉に選ばれた花嫁。
＜コメント＞
今回お話をいただいた時、「池田監督×ヒューマンファンタジー」なんて絶対おもしろい！と思いました。ヒューマンというかあやかしなのですが（笑）。私が演じる透子は柚子の大学の友達で、柚子が唯一安心できる存在です。台本を読みながら私自身も彼女の友達想いな姿が素敵だなと思いました。そんな透子だからこそ言える言葉を、ぜひ注目してもらえたらうれしいです。
■谷原七音
猫田東吉（ねこた・とうきち）：“猫又”のあやかし。透子を花嫁として見初める。
＜コメント＞
原作を読ませていただき、とても愛情にあふれた作品だと感じました。僕が演じた東吉は、あやかしの中でも鬼や狐よりも人間に近く、親しみやすい猫又のあやかしです。自分は必要とされていない環境で育った柚子にとって、東吉と透子の存在がどこか心の居場所になれたら、という気持ちで演じました。キャストの皆さまや監督と相談させていただきながらこの撮影に挑んだので、想いが観てくださった方に届くとうれしいです。
■嶋田久作
烏水（うすい）：あやかし三大種族のうちのひとつ、“烏天狗”・烏水家の当主。
＜コメント＞
若い頃は何度か経験しているのですが、烏天狗という所謂人外のキャラクターを演じるのは久しぶりです。神出鬼没、思わぬところで登場します。私の予想を超える風体にしていただき、皆さまの前に登場するのを楽しみにしております。
■尾野真千子
狐雪撫子（こせつ・なでしこ）：あやかし三大種族のうちのひとつ“妖狐”・狐雪家の当主。
＜コメント＞
“あやかし”というのは自分にとって初めての役でした。衣裳やヘアメイクがとても作りこまれており、スタッフの皆さんが作り上げてくださった撫子にうまく乗っかっていくことが正解なのではと思って演じていました。こんなに髪型やメイクが特殊なことも初めてで、自分にとってもワクワクした挑戦でした。作品がどんな風に仕上がっているのか、私自身もとても楽しみです。ぜひご期待ください！
【画像】切ない表情を浮かべる永瀬廉＆吉川愛⋯公開された”おにの日限定”ビジュアル
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
そして、鬼のあやかしで、玲夜の秘書・荒鬼高道（あらき・たかみち）役には兵頭功海。鬼の一族で鬼龍院家に次ぐ筆頭分家、鬼山家のあやかしで、玲夜の元婚約者・鬼山桜子（きやま・さくらこ）役には白本彩奈。柚子の親友・透子（とうこ）役には田辺桃子。そんな透子を花嫁として見初める、猫又のあやかし・猫田東吉（ねこた・とうきち）役には本作が映画初出演となる谷原七音。さらに、鬼と妖狐に続き、三大種族の烏天狗・烏水家の当主である烏水（うすい）役には嶋田久作。瑶太の一族が仕える妖狐、狐雪家の当主・狐雪撫子（こせつ・なでしこ）役を尾野真千子が演じる。
【キャラクター紹介＆コメント】
■伊藤健太郎
狐月瑶太（こげつ・ようた）：あやかし三大種族のひとつ、“妖狐”のあやかし。花梨を花嫁として見初める。
＜コメント＞
久しぶりに永瀬君とご一緒できるという事でとても撮影が楽しみでした。撮影では、監督と沢山お話をさせていただき1シーン・1シーンみんなで作り上げた感覚がすごくあります。現実離れしている世界観ではあるので、見ていただく皆さんを置いてけぼりにしないように各シーン丁寧に撮影していきました。ぜひ鬼の花嫁の世界に没入していただけるとうれしいです。お楽しみに。
■片岡凜
東雲花梨（しののめ・かりん）：柚子の妹で、“妖狐”のあやかし・瑶太に選ばれた花嫁。
＜コメント＞
私自身ストレートなラブストーリーは初めてでした。脚本と原作を読んだ時から常に花梨の一番の理解者でありたいという想いで撮影に挑んだ日々でした。監督やスタッフの方々と心強いキャストの皆さまに囲まれ、あやかし独特で魅惑的な世界観に溶け込みました。ぜひご覧ください。
■兵頭功海
荒鬼高道（あらき・たかみち）：“鬼”のあやかし。玲夜の秘書。
＜コメント＞
お話をいただいた時はまた池田組でお芝居できることが心からうれしかったです。一人一人のお芝居を汲み取り少しも取りこぼさない池田さんの愛にあふれた現場でした。撮影中は程よく緊張感があり、当時その緊張感の正体がわからなかったのですが今思い返すと、永瀬くんから玲夜様のようなオーラを感じていた緊張感だった気がしています。横にいるだけで自然と背筋が伸び高道として生きれる。それが二人の関係性を作ってくれた気がしています。素敵な現場でした。各セクションの皆さんが細部まで拘り抜いた「鬼の花嫁」の世界観をぜひ劇場で堪能して下さい。
■白本彩奈
鬼山桜子（きやま・さくらこ）：“鬼”の一族で鬼龍院家に次ぐ筆頭分家・鬼山家のあやかし。玲夜の元婚約者。
＜コメント＞
「鬼の役です」と言われたことに驚きと戸惑いが一気に押し寄せてきました（笑）。でもその後、髪型や、鬼の中でも特に位の高い家の娘という役柄も伺い、どれも自分にとっては初めてだったので、楽しみが一気に膨らんだ瞬間を覚えています。監督から「桜子はとにかく完璧なの！」と言われていたので（笑）、撮影に入るまではとにかく吸収、習得、研究漬けでした。だからこそ撮影では、なるべくそういったものを手放して、自由に動こうと決めていて。そういう意味では、すごく充実した撮影期間になりました。原作ファンの方も、初めてこの作品に触れる方も、きっと楽しんでいただける作品だと思います。皆さまの感想を聞ける日を、今からとても楽しみにしています！
■田辺桃子
透子（とうこ）：柚子の親友で、“猫又”のあやかし・東吉に選ばれた花嫁。
＜コメント＞
今回お話をいただいた時、「池田監督×ヒューマンファンタジー」なんて絶対おもしろい！と思いました。ヒューマンというかあやかしなのですが（笑）。私が演じる透子は柚子の大学の友達で、柚子が唯一安心できる存在です。台本を読みながら私自身も彼女の友達想いな姿が素敵だなと思いました。そんな透子だからこそ言える言葉を、ぜひ注目してもらえたらうれしいです。
■谷原七音
猫田東吉（ねこた・とうきち）：“猫又”のあやかし。透子を花嫁として見初める。
＜コメント＞
原作を読ませていただき、とても愛情にあふれた作品だと感じました。僕が演じた東吉は、あやかしの中でも鬼や狐よりも人間に近く、親しみやすい猫又のあやかしです。自分は必要とされていない環境で育った柚子にとって、東吉と透子の存在がどこか心の居場所になれたら、という気持ちで演じました。キャストの皆さまや監督と相談させていただきながらこの撮影に挑んだので、想いが観てくださった方に届くとうれしいです。
■嶋田久作
烏水（うすい）：あやかし三大種族のうちのひとつ、“烏天狗”・烏水家の当主。
＜コメント＞
若い頃は何度か経験しているのですが、烏天狗という所謂人外のキャラクターを演じるのは久しぶりです。神出鬼没、思わぬところで登場します。私の予想を超える風体にしていただき、皆さまの前に登場するのを楽しみにしております。
■尾野真千子
狐雪撫子（こせつ・なでしこ）：あやかし三大種族のうちのひとつ“妖狐”・狐雪家の当主。
＜コメント＞
“あやかし”というのは自分にとって初めての役でした。衣裳やヘアメイクがとても作りこまれており、スタッフの皆さんが作り上げてくださった撫子にうまく乗っかっていくことが正解なのではと思って演じていました。こんなに髪型やメイクが特殊なことも初めてで、自分にとってもワクワクした挑戦でした。作品がどんな風に仕上がっているのか、私自身もとても楽しみです。ぜひご期待ください！