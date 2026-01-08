原因は自分にある。、吉澤要人W主演ドラマOP主題歌担当「エモーショナルな1曲に完成しました」【コメント全文】
吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）がW主演を務める、読売テレビ・ドラマDiVE枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（12日スタート、毎週月曜 深1：29〜）の主題歌が8日、発表された。
【場面写真】さわやかな雰囲気！高校時代の吉澤要人＆雨宮翔
本作は、ろじ氏による同名コミックス（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）が原作。感情が表情に出ないのに言葉と行動はまっすぐな横井湊（吉澤）と、感情がすぐ顔に出てしまうのに本音は言えない中乃航（雨宮）が、恋愛と友情の狭間で揺れ動くピュアで等身大な“じれキュン・ラブコメディ”となる。高校生の頃、写真をきっかけに親友になった2人の関係が、湊の「俺と同棲して」という直球すぎるひと言から動き出していく。「恋と友情」という共感を呼ぶテーマを軸に、写真を通して伝える2人だけの愛情表現を爽やかな映像で届ける。
オープニング主題歌は、吉澤が所属する「原因は自分にある。」の新曲「NOW」に決定。大切な人といる今この瞬間を特別に思う、何気ない日常にフォーカスした、まさに本作にぴったりのピュアで爽やかな楽曲となっている。エンディング主題歌にはStraight Angeliの「オレンジ色の恋空」が起用された。明日も君に会いたい止められない恋心と、思い通りにいかない片思いの切なさをまっすぐな歌詞で届ける。
【コメント全文】
■原因は自分にある。
「NOW」は楽曲のトラックが持つ熱量と、僕たちの歌声でエモーショナルな1曲に完成しました。そんな僕たちの楽曲がこのドラマをどのように彩っていくのかが、すごく楽しみです。
そして、メンバーが主演のドラマに原因は自分にある。として関わらせていただけることをすごく光栄に感じています。ドラマのストーリーと合わせて僕たちの音楽も楽しんでください。メンバー一同、要人の出演を楽しみにしています！
■Straight Angeli
この度、すてきな作品のエンディングを務めさせていただき、とても光栄です。
「オレンジ色の恋空」には、離れていた頃の湊や航と同じように、心に秘めた大きな想いを伝えられない切なさ、苦しさがぎゅっと詰まっています。Aメロでは秘めた想いを落ち着いたメロディで表現していますが、Bメロのラストワンフレーズからは抑え込めない感情があふれ出てしまったかのようなメロディに変化します。もどかしさ、苦しさ、切なさがあふれるこの楽曲が、湊と航の心情、そして視聴者の皆さまに寄り添えるものになれたらうれしいです。
【場面写真】さわやかな雰囲気！高校時代の吉澤要人＆雨宮翔
本作は、ろじ氏による同名コミックス（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）が原作。感情が表情に出ないのに言葉と行動はまっすぐな横井湊（吉澤）と、感情がすぐ顔に出てしまうのに本音は言えない中乃航（雨宮）が、恋愛と友情の狭間で揺れ動くピュアで等身大な“じれキュン・ラブコメディ”となる。高校生の頃、写真をきっかけに親友になった2人の関係が、湊の「俺と同棲して」という直球すぎるひと言から動き出していく。「恋と友情」という共感を呼ぶテーマを軸に、写真を通して伝える2人だけの愛情表現を爽やかな映像で届ける。
【コメント全文】
■原因は自分にある。
「NOW」は楽曲のトラックが持つ熱量と、僕たちの歌声でエモーショナルな1曲に完成しました。そんな僕たちの楽曲がこのドラマをどのように彩っていくのかが、すごく楽しみです。
そして、メンバーが主演のドラマに原因は自分にある。として関わらせていただけることをすごく光栄に感じています。ドラマのストーリーと合わせて僕たちの音楽も楽しんでください。メンバー一同、要人の出演を楽しみにしています！
■Straight Angeli
この度、すてきな作品のエンディングを務めさせていただき、とても光栄です。
「オレンジ色の恋空」には、離れていた頃の湊や航と同じように、心に秘めた大きな想いを伝えられない切なさ、苦しさがぎゅっと詰まっています。Aメロでは秘めた想いを落ち着いたメロディで表現していますが、Bメロのラストワンフレーズからは抑え込めない感情があふれ出てしまったかのようなメロディに変化します。もどかしさ、苦しさ、切なさがあふれるこの楽曲が、湊と航の心情、そして視聴者の皆さまに寄り添えるものになれたらうれしいです。