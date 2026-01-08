ケンコバ、北九州・小倉のビジホへ 絶品海鮮料理と芋焼酎で一杯
8日放送のBS朝日『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』（後10：30）では、ケンドーコバヤシが福岡県北九州市小倉でほろ酔う。
【予告動画】ケンコバ、北九州・小倉のビジホへ
疲れた大人がふと日常から離れる至福の時…それがビジネスホテル泊。たった一泊するだけでもなんだか少しワクワク…。知らない街を散策して、居酒屋で少し贅沢するのも楽しい。仕事で出張するとき、小旅行するとき、”推し活”拠点にするとき…。いつでも気軽に利用できる”ビジホ”ことビジネスホテルは強い味方だ。
この番組は、ケンコバがその日に宿泊するビジホを紹介するのはもちろん、その周辺の街で自由気ままなブラブラ歩きを実行。誰にとっても身近なビジホの、すぐに参考にできるビジホ満喫プランをケンコバ目線で届ける。
今宵のケンコバは福岡県北九州市小倉へ。まずはユニークな名前のビジホ「ホテル1-2-3小倉」へチェックイン。シックな客室でモノレールビューを楽しむ。飲みの場を求め、北九州の台所「旦過市場」などの歓楽街をぶらつき見つけたのは、九州地方を中心とした10種類のしょうゆがお試しできるという珍しいサービスがある店。3代目女将が作る北九州ならではの絶品海鮮料理と芋焼酎で一杯。
