令和ロマン・くるま、香取慎吾と初共演「人間としての大きさを感じた」 未来のヒット番組を見つけるバラエティでMC【コメントあり】
香取慎吾がMCを務める読売テレビ『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜 後11：30〜 ※関西ローカル）が10日からスタートする。1月のマンスリーMCとして、お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が出演する。
【写真】ジャケット姿で仲良く並んだ香取慎吾＆高比良くるま
「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る同番組。MCを務めるのは、40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スターの香取。また、月替わりで香取と共に番組を進行する1月のマンスリーMCを、テレビに対して新しい価値観を持つ、令和時代のニュースターのくるまが務める。香取とは今回が初めての共演となる。
【コメント】
――収録の感想は？
香取：始まる前に「未来のヒット番組」に切り込んでいく役割、っていう尖った説明を受けてたわりには緩やかに穏やかに楽しむことができました。企画VTRを観ながらつまんないなとか、おもしろいなとか、そういうテレビを観ている感覚のままテレビに出られてる感じがしたかなぁ。
くるま：ずっとテレビで観ていた香取さんと一緒に番組をやるとか本当に僕からすると不思議な話で。一体どんな番組になるんだろうと思ったら、もちろん香取さんの凄さも感じましたけどシンプルに VTRもすごくおもしろくて。これは色んな企画を観てみたいなと思いました。
――初共演してみての感想は？
香取：とっても素敵。（くるまに）ずっと会いたかったっていう想いと、一緒に番組をやってみたいという自分の気持ちは間違ってなかったなと思いました。この新しい番組の始まりにご一緒できてうれしかった。
くるま：うれしい…！僕はテレビで観ていた印象のままというか、柔らかくて優しくて大きいなって。番組収録中に一回だけ香取さんを抱きしめる瞬間があるんですけど、その時に香取さんの身体が分厚すぎて。巨木かと思いました。
香取：（笑）
くるま：いやでも本当に若いころからお忙しすぎて起きている時間で考えたら多分もう100歳ぐらいだと思うんですよ。だからその年輪というか、鍛えるだけでは出せない人間としての大きさを感じましたね。
――番組の見どころは？
香取：新しいことを「しようとしている」番組です。新しいことができているかどうかではなくしようとしている番組なんです（笑）その中で僕らは「この企画どうだろう」とか言っているんですけど、さらに視聴者としていやいやこの企画はないだろう、とかって厳しい目で見ていただいてもいいかなと思います。
くるま：実験的バラエティみたいなフォーマットってよくあると思うんです。ただこの番組って実験で終わるつもりはなく、本当にここから番組を生み出そうとしているんだっていうのが伝わってきて、そこを見てほしいです。意外と見たことないですよ、そういう番組。
