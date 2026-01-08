戸塚純貴、人気女性芸人に「運命感じた」 バラエティ共演から恋愛ドラマで相手役に
俳優の加藤ローサが主演するテレ東ドラマ24『婚活バトルフィールド37』（2026年1月9日スタート 毎週金曜 深0：12）の記者会見が都内で行われ、加藤のほか、3時のヒロイン・福田麻貴、桐山漣（※漣＝しんにょうの点は1つ）、戸塚純貴が出席。戸塚が運命を感じた相手を明かした。
【集合写真】ドラマでは婚活バトルを繰り広げる加藤ローサ、福田麻貴ら
本作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞で佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く、同名漫画が原作。加藤ローサ演じる「美人だが上から目線」の赤木ユカが、福田麻貴（3時のヒロイン）演じる婚活歴8年で大ベテランの「こじらせ分析官」青島智恵子と共に、理想と現実が激しくぶつかり合う「婚活」という名の戦場に挑む、アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディー。赤木ユカの元カレにして、ベンチャー企業社長の「ハイスペック・クズ男」黒崎タカシを桐山漣が、結婚相談所で青島と出会う「空回り地方公務員」内田和樹を戸塚純貴が演じる。
戸塚は、自身が演じる内田について「自分が生きてきたレールとはまったく違う方を演じるので、すごく新鮮」と語り、加藤が監督から「コメディなので、ちゃんとコメディしてくださいね」と撮影前からリクエストされていたことに触れ、「逆に内田くんはコメディらしさとか、わかりやすい表現とかは一切しなくていいっていうことを言われていて」と告白。「変わっているようにも見えるんですけど、すごくまっすぐで、見てる方々に一番近い人」と解釈を明かした。
また、本作では福田演じる青島との恋の行く先も気になるところ。戸塚は「別のバラエティ番組で福田さんとご一緒したときに、恋愛ドラマをやりたいんですよねっていうお話を番組の中でしたんですよ。その後にこのお話が来て、福田さんがその相手役という形になったので、すごく僕は運命を感じています」とにっこり。福田も「そのとき右後ろにいた人と恋愛ドラマするとはね。2段目で後ろから『恋愛ドラマやりたい』って言ってる後頭部を見てましたけど」と振り返ると、戸塚は「そうなんです。そこも含めてすごく楽しみ」と声を弾ませた。
