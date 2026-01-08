TBS江藤愛アナ、人気アナと自撮り2ショット「亡くなった、同期が繋いでくれた大切な縁」
TBSアナウンサーの江藤愛が、7日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーのヒロド歩美との2ショットを投稿した。
【写真】同期がつないだ縁…人気アナと自撮り2ショットを公開したTBS江藤愛アナ
江藤アナは「『熱闘甲子園』×ドラフト特番『THE運命の1日』の縁です」「去年、初めてランチしたヒロドアナウンサー」と紹介し、コートを着たヒロドアナとの自撮り写真をアップ。「初めて会った時にとっても爽やかでまた会いたいな…と思っていました」とヒロドアナへの印象を述べた。
「#高校野球」「#甲子園」「#ドラフト会議」「#バレーボール 部でした」とのハッシュタグとともに「亡くなった、同期の三上アナウンサーが繋いでくれた大切な縁です」とつづった。
この投稿に「素敵な縁ですね」「すごい組み合わせ」「おや？意外な組み合わせ」「素敵なお二人です」といったコメントが寄せられた。
