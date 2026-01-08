伊野尾慧＆松本穂香主演『50分間の恋人』挿入歌にHY 袴田吉彦、櫻井淳子らも出演
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める、18日スタートのABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）においてHYが挿入歌「Swing Swing Heart」を担当することが決定した。さらに、袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子の出演も発表された。
【写真】伊野尾慧＆松本穂香を取り巻く新キャスト陣
今作は、 AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹（ひ）かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。
HYのボーカル＆ギター・新里英之がドラマのために書き下ろした新曲は、心にそっと寄り添ってくれる歌詞が魅力。「今 貴方に会いたい 諦めたく無い」「いや 自分に嘘つくのはもう いや」など、晴流と菜帆の揺れる恋心を表現しているかのような描写もあり、優しく包み込むようなメロディーや彼らの歌声が心地よいラブバラードとなっている。
また新キャストとして発表された袴田が演じるのは、大手ゲーム会社サミットの社長・桃田（ももた）役。菜帆が勤めるゲームソフトメーカー・ダブルスターズとRPGを共同開発するサミット。ダブルスターズの社長・志麻（木村多江）は、なんとしてもプロジェクトを成功させて、ライバル会社・パイレーツを叩き落とそうと意気込む。
櫻井は、晴流の母親・甘海涼子（あまみ・りょうこ）役に決定。仕事が多忙な涼子は家事の一切に携わってこられず、晴流は幼少期から手作りの弁当に憧れを抱いている。また、晴流は涼子のある言葉がトラウマになっており、親子の間には大きな溝が…。晴流は涼子に対して冷たい態度を取り、ぎこちない関係の2人。一体どんな過去があったのか。
一方、菜帆の母親・辛島みのり役を演じるのが赤間。穏やかな性格で、料理上手なみのりの影響で菜帆も料理が得意に。そして菜帆の父親・辛島博（からしま・ひろし）役には肥後がふんする。明るい性格で、みのりが作るご飯が大好き。晴流が菜帆の実家を訪れ、温かい家族の雰囲気に幸せを感じるシーンもあり、辛島家は晴流と涼子の関係とは対照的に描かれている。
菜帆との出会いによって、仕事や家族との関係も変化していく晴流。新キャスト登場で物語がどのように動いていくのかも見どころとなる。
■HY・新里英之コメント
出会いは突然訪れる。きっと貴方にもその瞬間が来る時があると思います。それは人だけとは言えない。
恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました。
ぜひドラマと共にこの歌も楽しんでください。
【写真】伊野尾慧＆松本穂香を取り巻く新キャスト陣
今作は、 AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹（ひ）かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。
また新キャストとして発表された袴田が演じるのは、大手ゲーム会社サミットの社長・桃田（ももた）役。菜帆が勤めるゲームソフトメーカー・ダブルスターズとRPGを共同開発するサミット。ダブルスターズの社長・志麻（木村多江）は、なんとしてもプロジェクトを成功させて、ライバル会社・パイレーツを叩き落とそうと意気込む。
櫻井は、晴流の母親・甘海涼子（あまみ・りょうこ）役に決定。仕事が多忙な涼子は家事の一切に携わってこられず、晴流は幼少期から手作りの弁当に憧れを抱いている。また、晴流は涼子のある言葉がトラウマになっており、親子の間には大きな溝が…。晴流は涼子に対して冷たい態度を取り、ぎこちない関係の2人。一体どんな過去があったのか。
一方、菜帆の母親・辛島みのり役を演じるのが赤間。穏やかな性格で、料理上手なみのりの影響で菜帆も料理が得意に。そして菜帆の父親・辛島博（からしま・ひろし）役には肥後がふんする。明るい性格で、みのりが作るご飯が大好き。晴流が菜帆の実家を訪れ、温かい家族の雰囲気に幸せを感じるシーンもあり、辛島家は晴流と涼子の関係とは対照的に描かれている。
菜帆との出会いによって、仕事や家族との関係も変化していく晴流。新キャスト登場で物語がどのように動いていくのかも見どころとなる。
■HY・新里英之コメント
出会いは突然訪れる。きっと貴方にもその瞬間が来る時があると思います。それは人だけとは言えない。
恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました。
ぜひドラマと共にこの歌も楽しんでください。