“国宝BODY”榎原依那、2nd写真集「完全未発表カット」解禁
グラビアアイドル・榎原依那が、8日発売の『FRIDAY』（講談社）表紙＆巻頭ミニブック付き13ページ特集で登場した。
【写真】“国宝BODY”を惜しげもなく披露した榎原依那
大ヒット中の2nd写真集『I am Ina』に収められなかった“完全未発表カット”を多数公開。永久保存版となるプレミアミニブックには不動の絶対エースに成長した“いなちゃん”の魅力をたっぷり収めた。グラビア界のみならずタレントとしても大きく飛躍した昨年を振り返り、新年の抱負を語ったインタビューも注目だ。
ほかにも、コンビで飾った『FRIDAY』前号の表紙が大反響を呼んでいる溝端葵＆高野真央（※高＝はしごだか）、久しぶりの本誌登場でさらなる輝きを魅せる相沢菜々子、最新写真集が大ヒットを記録している水崎綾女、センターを務めるアイドルグループが10周年を迎えた熊澤風花など、充実のラインナップとなっている。
