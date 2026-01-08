◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

過去最高の総合2位となった國學院大。花の2区では、主将の上原琉翔選手（4年）が出走。長距離ランナーが育ちにくいと言われる沖縄で実力をつけ、國學院大のエースにまで成長しました。

10キロ地点の給水で上原選手をサポートしたのは、中学から一緒に切磋琢磨してきた嘉数純平選手（4年）。1区を予定していましたが、12月に入り調子を落とし、当日の区間変更で走ることはできず。長年共に走ってきた親友にエールで力を送り、最後の箱根駅伝を終えました。

「琉翔にも給水を最後やらせてくれと自分から伝えました。中学からずっと一緒にいるので、兄弟みたいな関係。琉翔が近づいてきた時は涙が出ちゃいました。10年間一緒にやってきた。（ランナーとして）一緒に走れなかったのはすごく悔しかったですが、最後に少しでも一緒に走れて良かった。『絶対俺らが優勝するぞ』と言ったら、グータッチで返してくれた。本当に良かった」

上原選手も、レース後に行われた報告会の壇上で涙ながらに嘉数選手へ感謝の言葉。

「純平とタスキを繫ぎたかったですが、純平がいたからこそ自分はこうやって4年間強く頑張ってこられたと思う。本当に感謝しています」

最後の箱根路でのタスキリレーは果たせなかった嘉数選手ですが、見据えるのは次のステージ。「この4年間ですごく成長できた。今回走れなかったのはすごく悔しいですが、この悔しさを晴らせるように実業団で頑張っていきたい」と、今後へ向け力を込めました。