Image:NTT e-Drone Technology

トイレを流すたび、その先に何があるか考えたことはありますか？

そう、下水道。聞くだけで「あまり考えたくないな〜」と思う人もいるかもしれないけれど、下水道管は都市の暮らしを支える超重要インフラです。

ただし、下水道の点検作業はキケンなお仕事。有毒ガスの硫化水素による中毒、酸素欠乏症、暗くて狭い空間での作業……想像するだけで作業員さんに「ほんとにありがとう」の感でいっぱいですが、でも誰かがやらないといけない。

記憶に新しいところでは、2025年1月に、埼玉県八潮市で下水道管の老朽化が原因で大規模な道路陥没事故が起きました。こうした事故のリスクが全国各地で高まっているんです……。

そんな中、NTT東日本グループが神奈川県内の公共下水道で、ドローンを使った点検飛行の検証を実施しました。そして、かなりいい成果が出たようです。

ドローンが地下で飛ぶという、意外と難しいこと

マンホールから進入して進むELIOS 3。取得した点群データが点検で生かされる。 Image :NTT e-Drone Technology

2025年10月の検証で使用されたのは、Flyability社の「ELIOS 3」とSkydio社の「Skydio X10」という2機種のドローン。

ELIOS 3は非GPS環境の屋内空間に強い機体で、暗くて狭い下水道管内でも安定飛行が可能。直径3mの汚水管の中を、直角に曲がる屈曲部を2箇所も通過しながら、直線距離にして約150mも飛行することに成功しました。しかもマンホールの上から地上の操縦者が操作している状態で、です。

一方、Skydio X10は点検・防災用途に活用されているオールラウンド機。直径10mの雨水貯留管内を飛行し、鮮明な映像の撮影を可能に。

下水道管のような地下空間かつ暗所という、ドローンにとって超難易度の高い環境下でも、両機種とも安定した性能を発揮したのです。

さらに、NTT e-Drone Technologyが開発した「eドローンAI」を使って撮影画像を解析したところ、ひび割れなどの損傷箇所を高精度で検出できました。過去の点検記録と比較しても、人間の目で確認する場合と遜色ない結果が得られたそうです。

人が危険にさらされることなく、しかも広範囲を点検できる。これは大きな前進でしょう！

AI解析を行った結果、ひび割れを検出することに成功！ Image:NTT e-Drone Technology

インフラの未来、どう守るか？

日本の下水道管の多くは、高度経済成長期であった1950年〜1970年代に集中的に整備されました。しかも、概ね50年程度が老朽化も目安とされるそう。

しかも、人間による目視点検やカメラロボットでは、構造上の制約や流下量などの問題で十分な対応が難しい箇所も少なくありません。

NTT東日本グループは今後、この検証結果を踏まえて、神奈川県内および全国の自治体や下水道点検事業者に対し、ドローンやAI技術の導入支援を強化していくとのこと。

Image :NTT e-Drone Technology

ドローンって、まさに「使い方次第」の最たる技術のひとつだと思うんです。最近では「ドローン爆弾」なんて言葉も聞かれるようになりました。同じ技術が、ある場面では人命を救い、別の場面では人命を奪う道具になる。

テクノロジーとは、いつもそんな二面性を持っているものです。今回の検証結果を読んでいて、「技術を誰のために、何のために使うのか」という大切さに改めて触れた気持ち。

下水道テックの発展（下水道に限らずインフラ関係のテック全般ですが…！）、どんどん進んでいくといいなぁ。

Source: NTT東日本株式会社、世界経済フォーラム