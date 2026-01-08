JLPGA公式SNSが公開

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式SNSは連日、JLPGAアワード2025の式典に参加した女子ゴルファーの着飾った姿を「ストリートスナップ」の企画として発信している。7日には金澤志奈（クレスコ）の衣装に脚光。左肩が露わになった黒ドレス姿がファンの視線を奪っている。

JLPGAの公式Xとインスタグラムは「ストリートスナップ」と題し、パンツドレスで決めた金澤の“大人コーデ”を捉えた写真や動画を公開した。

衣装は昨年12月に開催された2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」で着用したもの。左肩が露わになったアシンメトリーな黒の衣装で、髪を後ろでまとめたシックな佇まいだった。

インスタグラムでは直撃インタビュー映像が公開されている。カメラに向かって「大人な女性」と衣装イメージを一言で表し、ポイントを「黒なんですけど……ちょっと抜け感があったり、少し肌見せがあったり、ちょっと大人っぽさがあるところだと思います」と説明した。

コース上とはイメージががらりと一変したドレス姿は喝采を集め、ファンからは「モデルに転身したら…？」「顔が小さすぎる！」「めちゃくちゃ素敵過ぎます」「金澤プロ、めっちゃ綺麗です」「着こなし方が秀逸」「顔が小さすぎる！」との声が並んでいた。

1995年生まれの金澤は昨年9月のメジャー大会・ソニー日本女子プロ選手権で悲願のツアー初優勝。メルセデス・ランキングでも8位と躍進の1年となった。



