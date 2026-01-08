Samsungの次期フラグシップ機「Galaxy S26 Ultra」は、S25 Ultraよりも洗練されたデザインとなり、一部はiPhone 17 Pro Maxに似た外観になるとの噂が報じられています。

↑次期モデルはカメラリングがiPhone 17 Proと類似？（画像提供／Samsung）

著名リーカーのIce Universe氏は、実際にGalaxy S26 Ultraのデザインの一部を見る機会があったと述べています。

それによると、これまで安っぽいとの声もあった「レコード盤風」のカメラリングは廃止され、iPhone 17 Pro Maxに似た細身のメタルリングに置き換えられるとのこと。これにより、全体としてより高級感があり、クリーンな見た目になると伝えられています。

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design.



The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7X — Ice Universe (@UniverseIce) January 4, 2026

また、別の投稿では、Galaxy S26 Ultraの本体カラー名から「Titanium（チタニウム）」という表記が消え、筐体素材としてチタンを使用しなくなる可能性を示唆しています。iPhone 17 Proシリーズもチタン素材からアルミ素材に回帰していますが、その理由はチタンは過熱しやすいためとの推測もあります。

これらに先立ち、Ice Universe氏は、Galaxy S26 Ultraの背面カメラに「アイランド」が復活すると述べていました。これは、カメラをフラットに配置するのではなく、一段高いユニットとしてまとめる設計が検討されているという意味です。

これらの情報を総合すると、Galaxy S26 Ultraではカメラ周りのデザインが全面的に刷新される可能性が高そうです。

さらに、Galaxy S26 UltraはS25 Ultraよりも角が丸くなり、それに伴ってSペンの収納スロットやSペン自体のデザインも変更されるとの噂があります。

1つひとつは小さな変更に見えるかもしれませんが、これらが積み重なれば、Galaxy S26 Ultraのユーザー体験はS25 Ultraから大きく変わりそうです。

Source: Ice Universe（X）

via: PhoneArena

The post 次期Galaxy S26 Ultra、ついに“レコード盤風”カメラリングを廃止？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.