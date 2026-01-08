《2025振り返り》これ覚えてる？【マクドナルド】の「ハッピーセット」がやっぱりカワイイ！

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、大人も集めたくなるようなおもちゃが魅力。新しいおもちゃが出るたびにマックに通っている人もいるのでは？ 今回は、人気キャラクターのおもちゃが今年も登場することを願いつつ、昨年のおもちゃを振り返ります！

動きがかわいい！「パンどろぼう」のおもちゃ

2025年10月に登場した「パンどろぼう」のおもちゃです。頭にのっているハッピーセットボックスがゆらゆら揺れるおもちゃ・手が動くフィギュアといったユニークなおもちゃから、ふくろとめクリップ・シールとメモのセットなど実用的なアイテムまで魅力的なラインアップでした。どれが出てもハッピーな気持ちになれそうな、並べて飾っておくだけでもかわいいおもちゃです。

連結できる！「すみっコぐらし」のおもちゃ

2025年12月～2026年1月にかけて登場したのは「すみっコぐらし」のおもちゃ。第1弾は、とんかつ・しろくま・ねこといった人気のキャラクターたちがお店やさんになったおもちゃ。パーツを組み立ててシールでデコレーションする工程も楽しめます。ほかのおもちゃと繋げれば商店街のようになってごっこ遊びもできそう。並べて飾るとよりかわいくて、GETした大人も多いのでは？

2026年はどんなおもちゃが登場するのか楽しみです。

