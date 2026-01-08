今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ストーブを消そうとした飼い主さんに対して強く反応した猫ちゃんの様子。投稿はXにて、38.2万回以上表示。2.2万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『ストーブ』を消そうとしたら…ストーブに乗っていた猫が見せた『衝撃の表情』に爆笑】

ストーブ消そうとしたら…

今回、Xに投稿したのは「ハナ」さん。登場したのは、猫の茶子ちゃんです。

寒い季節、ストーブは欠かせません。今回、投稿主さんのお家でもストーブを使っていたそうです。しかし、そのストーブを止めようとしたとき、ある事件が起きたのだとか。

それは、猫の茶子ちゃんによる妨害。茶子ちゃんは暖かさを独り占めするかの如く、ストーブの上を陣取っていた模様。きっと、まだまだ暖かさを満喫していたかったのでしょう。

投稿主さんがストーブを消そうとした途端、怒りだしてしまったそうです。ジト目で投稿主さんの方をにらむ茶子ちゃん。迂闊に手を出そうものなら、猫パンチが飛んできそうな雰囲気です。

ストーブの番人となった茶子ちゃんにX民たちも爆笑

ストーブを絶対消させたくなかった茶子ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「スイッチ押そうとしたら猫パンチ飛んでくるのかな」「何としても死守するぞという気持ちが表れていて」「消したらシャーされそう」「確実に暖とってるね」「めちゃ睨みがきいている」などの声が多く寄せられていました。

とはいえ、ストーブを消せないのはなにかと困りもの。茶子ちゃんはお利口な猫ちゃんなので、きっと最後はきちんとストーブを消すことを許してくれたことでしょう…たぶん。

Xアカウント「ハナ」では、猫の茶子ちゃん、琥珀ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫ちゃんたちの可愛さが溢れています。

写真・動画提供：Xアカウント「ハナ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。