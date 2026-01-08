福井県の杉本達治（たつじ）前知事（63）が県職員に対して不適切なメッセージを送ったとして2025年12月に辞職した問題をめぐり、同県の特別調査委員会が7日、同氏のセクシャルハラスメント行為を認定する調査報告書を公表した。



【写真】報告書に記載された杉本氏によるセクハラメールの文面

同氏が県の総務部長に就任してから辞任するまでの間、セクハラを裏づけるテキストメッセージ（LINE、私用メール）は約1000通に上るとした。県の公式ウェブサイトに掲載された32ページの調査報告書では「杉本氏から情報提供者に送られた、セクシャルハラスメントを裏付けるテキストメッセージの抜粋」として、3ページに渡って記載されている。



報告書によると「二人きりの時は目をジーッと見つめ合い、指を絡め、唇と唇が…（目がハートの絵文字）」「○○ちゃんはぼくは見つめてる時にキスしたいなぁとは思わないの!?」「○○ちゃんのことを考えると体が熱くなるの（笑顔の絵文字）」「レオタードを着て、おっきく足を上げて、ボンボンを持って元気に躍り回ることだと思うよ」「おはよう♫もう起きたの?それともおしっこ?」「気になったら、2人だけの秘密結社を結成しましょう㊙㊙㊙」など、福井県民であることを隠したくなるようなメッセージが並んだ。



SNS上には「完全アウト」「この時代にネタじゃなくてマジのおぢさん構文存在するのぐろい」「これもうホラー映画だろ」「おぢ構文すぎる」「やば過ぎて泣ける」「おじさん構文の見本市」と、あまりの内容に戦慄する声が次々と上がった。



杉本氏は東京大学法学部を卒業後、自治省（現総務省）に入省した。2019年に福井県知事選挙に出馬して初当選。2023年の選挙でも当選し、2期目を務めていた。



（よろず～ニュース編集部）