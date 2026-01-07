株式会社オートバックスセブンは、車買取・販売事業「オートバックスカーズ」において、智頭石油株式会社とフランチャイズ契約を締結し、2026年1月6日に「オートバックスカーズ鳥取雲山店」を新規オープンした。

同店舗は、特許取得の車両査定システムを活用した全国一律の査定を強みとし、地域における中古車買取・販売サービスの拡充と認知度向上を図っていく予定だ。興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

「オートバックスカーズ鳥取雲山店」新規オープン

～オートバックスカーズに新規フランチャイズ加盟～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）が展開する車買取・販売事業「AUTOBACS CARS（以下、オートバックスカーズ）」は、オートバックスカーズフランチャイズ契約を智頭石油株式会社（代表取締役：田中康崇）と締結し、2026年1月6日（火）に「オートバックスカーズ鳥取雲山店」をオープンいたします。

オートバックスグループでは、カー用品販売、車検・整備と並ぶ事業の柱の一つとして、車買取・販売のオートバックスカーズを展開しています。

オートバックスカーズは「正直商売」を事業理念に掲げ、特許取得の車両査定システム「査定Dr.」による、経験や勘に頼らない、正確かつ統一的な車両査定で全国一律の査定価格を実現し、ブランド力向上やサポート体制を構築しています。

新規加盟する運営会社の智頭石油株式会社は、1962年5月より事業を開始し、ガソリンスタンドをはじめ、車検・整備、車両販売、保険事業、レンタカー、カーシェアリングの運営など、車に関する幅広いサービスを展開しています。

このたび「オートバックスカーズ鳥取雲山店」を新たにオープンし、中古車の買取・販売事業を強化いたします。これにより、従来のサービスに加え、お客様へのさらなるサービス拡充と地域におけるオートバックスカーズの認知度拡大を図ります。

店舗の概要は、以下の通りです。

店舗名 オートバックスカーズ鳥取雲山店 開店日 2026年1月6日（火） 所在地 〒680-0862 鳥取県鳥取市雲山210-4 連絡先 TEL. 0857-30-1140 ／ FAX. 0857-24-1920 駐車台数 5台 営業時間 9:00～18:30 定休日 月曜 経営母体 智頭石油株式会社 代表取締役 田中 康崇

■オートバックスカーズHP ：https://www.autobacs.com/static_html/cars/kaitori/top.html

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,056店舗

オートバックス 518店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 21店舗 （18） Smart＋1（※2） 16店舗 （13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 415店舗（411）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

■オートバックスカーズFC加盟募集サイト：https://www.autobacs.com/cars/fc/top.html

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

