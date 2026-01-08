今日8日(木)の最高気温は、昨日7日(水)より低くなる所が多いでしょう。特に北陸では10℃近くも低くなる所も。東海から九州も10℃に届かない所が多くなりそうです。一方、関東は昨日7日(水)より高くなり、平年並みになるでしょう。

今日8日の最高気温は昨日7日より低い所が多い

今日8日(木)は上空に寒気が流れ込み、最高気温は昨日7日(水)より低くなる所が多くなりそうです。札幌はマイナス2℃の予想で、再び真冬日(最高気温0℃未満)に戻るでしょう。新潟と金沢は2℃の予想です。金沢は昨日7日(水)は11.9℃まで上がり、3月中旬並みの気温になりましたが、一転して10℃も低く、真冬並みの寒さになるでしょう。





名古屋と大阪は9℃と昨日7日(水)より1℃から2℃低くなりそうです。広島は7℃、福岡は6℃と昨日7日(水)より6℃から7℃低く、10℃に届かず、真冬並みの寒さとなるでしょう。昨日7日(水)とはガラッと体感が変わる所が多くなりそうです。一方、関東は昨日7日(水)より高くなるでしょう。東京は昨日7日(水)は6.4℃までしか上がらず、真冬並みの寒さでしたが、今日8日(木)は6℃もアップして12℃の予想です。関東各地で10℃以上の所が多いでしょう。

明日9日以降も気温のアップダウン激しい

明日9日(金)以降も気温のアップダウンが激しくなりそうです。明日9日(金)も札幌は真冬日、名古屋や大阪は10℃に届かない気温が続くでしょう。ただ、10日(土)は暖かい空気が流れ込んで、一気に気温が上昇。札幌はプラスの気温になるでしょう。仙台は10℃、東京や大阪は15℃、福岡は16℃と、3月並みのぽかぽか陽気になりそうです。



しかし、この暖かさは長くは続かず、11日(日)には名古屋や大阪、福岡は再び10℃に届かないでしょう。東京は11日(日)は14℃ですが、成人の日の12日(月・祝)は9℃と、一気に寒くなりそうです。13日(火)以降は再び15℃くらいまで上がる所があるでしょう。気温のアップダウンが激しくなりますので、服装や体調管理にお気をつけください。