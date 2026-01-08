9月13日のボーンマス戦以来、今季2得点目

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間1月7日、リーグ第21節のマンチェスター・シティ戦で今季2得点目をマークした。

ビッグクラブ相手のスーパーゴールにファンは「日本の誇り」と歓喜している。

待望の瞬間が訪れたのは、1点を追う後半15分。左サイドでボールを受けると、DFを1人かわして中へ切れ込み、右足を一閃。ペナルティーエリア手前から放たれたコントロールショットは、DFの股を抜け、名手・ドンナルンマも届かないゴール右隅へ。貴重な同点弾に、右拳で何度もガッツポーズを作り、雄叫びをあげた。

昨年9月13日のボーンマス戦以来、約4か月ぶりとなる今季2得点目で、ワールドカップイヤー初ゴールとなった。マンチェスター・シティ戦のゴールは自身初で、日本人では岡崎慎司に続いて2人目となった。

U-NEXTの公式Xがスーパーゴールの映像を公開すると、ファンも歓喜。「三笘すげーー」「朝から気持ちええ！」「かっこよすぎだよ」「これはゴラッソ」「ミト神ホンマに愛してる」「流石のクオリティ」「えぐすぎて笑っちまう」「目が覚めました」「うっまっ」と反応していた。

足首の負傷から復活の狼煙をあげた三笘が、完全復活を印象付けた。（FOOTBALL ZONE編集部）