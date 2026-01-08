玉木宏、コンプラ無視の最強保険調査員役で被害者救済 『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』今夜スタート
玉木宏が主演する木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が8日の今夜放送される。
【写真】岡崎紗絵が主人公の助手を務める栗田凛を演じる
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。玉木演じる主人公・天音蓮が、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明。被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらす姿を活写する。
■第1話あらすじ
都内の路上で、葛西総合病院の院長・葛西芳樹（要潤）が乗った高級車が襲われた。狙われたのは、アメリカの野球リーグで本塁打記録を塗り替えた鷹山直斗の記念ボール。落札額は何と500万ドル。現場に駆け付けた警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間凌（渡部篤郎）は、その手口から、国際窃盗団「イエローパンサー」の犯行だと推測する。
一方、都内のリサーチ会社に勤めていた栗田凛（岡崎紗絵）は、大手代理店との会議でアンケートデータの改ざんを断ったことを理由に会社をクビになる。その夜、レストランバーでヤケ酒する凛の隣で美女を口説いている男がいた。彼の名は、天音蓮。天音は鮮やかに美女を口説き落とし、二人で店を出ようとした瞬間、酒グセの悪い凛に絡まれ微妙な雰囲気に。そのまま凛は寝落ちしてしまい、結局美女と一夜を共にできなかった天音は「何なんだよ、コイツ…」とため息をつく。
翌朝、凛は見知らぬオフィスで目を覚ます。そこは、深山俊雄（小手伸也）が経営する「深山リサーチ」という保険調査会社だった。どうやら変わった保険調査を専門としているらしく、天音はここに勤める調査員のようだ。するとそこに、オリエント保険の損害調査部部長の沢木孝雄（野間口徹）がやって来る。盗まれた鷹山の記念ボールには多額の保険金が掛けられていたというのだ。支払額は1億円。
1円たりとも保険金を支払いたくないドケチな沢木からのミッションは「事件の裏を調べて記念ボールを取り戻すこと」。依頼を請け負い、調査に向かおうとする天音。仕事を手伝わせてほしいと頼み込む凛に天音は「うちは調査に手段を選ばない。常識もコンプラもない。これまでに何人もの新人が逃げてった」と伝える。それでも食い下がる彼女に、天音は「1分で支度しろ」と告げ被害者の葛西芳樹のもとへ。その道中で入院患者の少年とキャッチボールをして遊ぶ医師・葛西祐二（風間俊介）を目撃する…。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』はフジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】岡崎紗絵が主人公の助手を務める栗田凛を演じる
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。玉木演じる主人公・天音蓮が、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明。被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらす姿を活写する。
都内の路上で、葛西総合病院の院長・葛西芳樹（要潤）が乗った高級車が襲われた。狙われたのは、アメリカの野球リーグで本塁打記録を塗り替えた鷹山直斗の記念ボール。落札額は何と500万ドル。現場に駆け付けた警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間凌（渡部篤郎）は、その手口から、国際窃盗団「イエローパンサー」の犯行だと推測する。
一方、都内のリサーチ会社に勤めていた栗田凛（岡崎紗絵）は、大手代理店との会議でアンケートデータの改ざんを断ったことを理由に会社をクビになる。その夜、レストランバーでヤケ酒する凛の隣で美女を口説いている男がいた。彼の名は、天音蓮。天音は鮮やかに美女を口説き落とし、二人で店を出ようとした瞬間、酒グセの悪い凛に絡まれ微妙な雰囲気に。そのまま凛は寝落ちしてしまい、結局美女と一夜を共にできなかった天音は「何なんだよ、コイツ…」とため息をつく。
翌朝、凛は見知らぬオフィスで目を覚ます。そこは、深山俊雄（小手伸也）が経営する「深山リサーチ」という保険調査会社だった。どうやら変わった保険調査を専門としているらしく、天音はここに勤める調査員のようだ。するとそこに、オリエント保険の損害調査部部長の沢木孝雄（野間口徹）がやって来る。盗まれた鷹山の記念ボールには多額の保険金が掛けられていたというのだ。支払額は1億円。
1円たりとも保険金を支払いたくないドケチな沢木からのミッションは「事件の裏を調べて記念ボールを取り戻すこと」。依頼を請け負い、調査に向かおうとする天音。仕事を手伝わせてほしいと頼み込む凛に天音は「うちは調査に手段を選ばない。常識もコンプラもない。これまでに何人もの新人が逃げてった」と伝える。それでも食い下がる彼女に、天音は「1分で支度しろ」と告げ被害者の葛西芳樹のもとへ。その道中で入院患者の少年とキャッチボールをして遊ぶ医師・葛西祐二（風間俊介）を目撃する…。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』はフジテレビ系にて毎週木曜22時放送。