タレントのぺえが、モデル・ｐｅｃｏ＆長男とのプライベートショットを公開した。

ＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳで発信する言葉が“刺さる”と話題になっているぺえは、８日までに自身のインスタグラムを更新。「自分が好きな温度の人生を選んで生きればいい 地位や名誉、他人からの評価を求めて輝く人間もいれば 自分の心や魂を守り抜くことで人生が輝く人間もいる どちらのタイプの人間も世の中には必要 熱めの湯が好きか、ぬるま湯が好きか 好きな温度で生きればいい あけましておめでとうございます」と記し、ｐｅｃｏとｐｅｃｏの長男とのスリーショットや、公園で袴（はかま）を着た愛犬を抱くショットをアップ。

「今年も自分の歩幅で 頑張れる時に頑張って 頑張れなかったらその時は諦める お正月はみんなで初詣に行ったり 公園でのんびりしたり 心が温かくなりました 早く２０２７年のお正月にならないかな ずっと、だらけていたい」とつづった。

この投稿には、ｐｅｃｏが「あ〜のんびり楽しかったねえ」と返信したほか、「ロナちゃん袴かわちいです」「心に響くぺえちゃんの言葉です」「今年もぺえちゃんに元気をもらいます！」「今の自分には、色々と響く言葉が多くて励まされました」「新年のメッセージ素敵過ぎる」「いつも傍で寄り添ってくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられた。