俳優玉木宏（45）が7日、都内で、8日から放送開始のフジテレビ系主演ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（木曜午後10時）の制作発表会に登壇した。

同作は、玉木演じる保険調査員の主人公・天音蓮が、常識やコンプライアンスを度外視して保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。岡崎紗絵演じる調査助手ら仲間たちと協力し、詐欺疑惑のある案件を解明する。

作品のテーマにかけて、「保険をかけてでも守りたい大切なもの」について聞かれると「子供と一緒に眠る時間」と回答した。「もちろん一緒にいる時間も大事にしたいし、（子供が）起きている時間に帰れなくても、寝顔を見るだけでもうれしいなと思う。添い寝ができると、1日が終わったなと思います」としみじみと語った。普段から子供と一緒に寝ているという。「顔をガンガン蹴られますけどね、寝相が悪いので…」と苦笑いしつつも優しい声で話し、2児の父としての顔をのぞかせた。

作品については「さまざまな事案が出てきて、型にとらわれないのが見どころの1つかと思います」とアピールした。【寺本吏輝】