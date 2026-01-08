アメリカのトランプ政権が移民の取り締まりを集中的に行っている中西部・ミネソタ州で、移民当局が取り締まり中に発砲し、女性が死亡しました。

ミネアポリス市は7日、不法移民などを取り締まるICE＝移民・税関捜査局の職員が住宅街で発砲し、37歳の女性が死亡したと発表しました。

国土安全保障省のノーム長官は会見で、女性が車で職員をひき殺そうとしたため、発砲したと説明。「国内テロ行為だ」と非難したうえで発砲した職員について「自分自身と周囲の人々を守るために発砲した」と述べ、正当防衛だと強調しました。

トランプ大統領は治安悪化などを理由にソマリア系移民を「ごみ」と呼ぶなど敵視。去年12月から全米最大級のソマリア系コミュニティを抱えるミネアポリス市で大規模な取り締まりを開始していて、これまでにおよそ1000人が拘束されたということです。

ミネアポリスの市長は会見で「ICEはミネアポリスからさっさと出ていけ」と述べ、憤りをあらわにしました。

現地メディアによりますと、女性の死亡を受け現場周辺には多くの人が集まり、ICEの取り締まりに抗議しているということです。

現場は、2020年に黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人の警察官に拘束され亡くなった現場からおよそ1.5キロほどの場所です。