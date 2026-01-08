今年デビュー43年目を迎えた演歌歌手の鳥羽一郎さん。デビュー直後から、刑務所や少年院でも慰問コンサートを毎年のように行っています。それは「保護司」活動としての一環です。歌を披露する相手には隔てはありませんでした。

「保護司になれ」から刑務所の慰問が始まった

── 鳥羽一郎さんは1998年から保護司の活動を始められました。現在、保護司歴27年です。保護司とは、犯罪や非行に陥った人の更生を支援する民間のボランティア。非常勤の国家公務員という立場で、法務省から委嘱を受けます。まず、保護司を志された経緯を教えてください。

鳥羽さん：愛媛出身の実業家・坪内寿夫（ひさお）さんから推薦されたのが、最初のきっかけになります。倒産寸前の企業を数多く再生させ、「再建王」と称された人物です。坪内さんは小説や映画の主人公になるほど有名な方。愛媛を拠点に造船などの事業を手がける来島グループを率い、いっぽうで罪を犯した人の社会復帰にも力を注いでおられました。

その方の80歳を記念し、坪内さんをモデルにした歌を贈ろうという話に。制作された曲が『翁（おきな）』（1994年）で、その後、坪内さんから「更生保護の歌を歌ってほしい」と頼まれてできたのが『愛をみんなで』（1997年）でした。そうしたおつき合いのなか、ある日いきなり、「鳥羽さん、保護司になれ！」って言われたんです。当時は保護司が何なのかもわからなかったんですけどね。

── 歌手活動をしながら保護司を務めるのは大変なことだと思います。

鳥羽さん：一般的な保護司のように、地域に密着して日々の生活で更生を支援するのは仕事柄どうしても難しい。ならば自分には何ができるのか。そう考えたとき、「刑務所の慰問はどうだろう」と、考えが浮かんだんです。私は漁労員、板前修業を経て30歳で念願の歌手デビューを果たしました。憧れだった作曲家・船村徹先生のもとに弟子入りしたのが20代後半。船村先生は刑務所慰問に積極的に取り組まれており、約3年の内弟子時代、数多く慰問に同行していました。

デビューが決まり、忙しい日々を送る当時言われたのが、「お前も余裕ができたら、施設（刑務所）を回るなど（社会貢献を）やったほうがいいぞ」というもの。先生のこの言葉が頭にあり、刑務所慰問を保護司の仕事の一環と捉えて、活動をスタートさせたんですよ。

45年ぶりに訪れた刑務所も

── 刑務所慰問とはどのようなものなのでしょうか？

鳥羽さん：私は歌手ですから、歌で思いを伝えることを慰問としています。刑務所によって異なるところもありますが、午前中の公演を基本とし、使えるのは1時間余り。受刑者を前に、10曲くらい歌って終えるという流れです。北海道から九州まで、これまで保護司として全国各地の刑務所を訪れました。男子の刑務所はもちろん、女子の刑務所や少年院にも足を運びました。

ある刑務所では、1日3回公演したこともありましたね。一般のコンサートさながらです。慰問終了後にはたいてい、受刑者手作りの品をいただきます。木彫りの置き物やネクタイピンなど、その土地にちなんだものが多い。丹精込めて作られたものなので、大切に保管していますよ。

漁港で行うチャリティーコンサートのステージは地元漁協の人たちの手作り

── 各地の慰問先は胸に刻まれていると思います。なかでも印象に残っているところをひとつ挙げるとしたら？

鳥羽さん：最近でいえば、岐阜の笠松刑務所でしょうか。ここは45年余り前、船村先生のつき人時代に訪れており、先生が同刑務所に贈った『のぞみ（希望）』（1986年）という歌を最初に発表した場所でもあります。その歌は船村先生の作詞・作曲で、受刑者の心情がストレートに表れています。先生は、ギターを弾きながら約400名の受刑者にこの歌を熱唱されたんです。みんな、すすり泣きして先生の歌に耳を傾けていました。その光景はいまも忘れられません。

そうした場所に40年以上ぶりに今度は自分が立ち、先生の『のぞみ』などを歌ってきました。当然ながら受刑者はこの歌も、船村徹の名も知らないため、経緯を説明したうえでの慰問でした。私にとっては感慨深かったですね。

サプライズで有名アーティストを招いて

── 有名歌手の歌を目の前で聞けるなんてめったにないこと。刑務所のなかとはいえ、盛り上がるのではないでしょうか？

鳥羽さん：刑務所慰問では受刑者が大きな声を出したり、手拍子をしたりするのは基本的にNGと聞いています。ただ、抑えきれないこともありますよね？そこで私は事前に所長さんにお会いして、こう話すようにしているんです。「ステージで歌っているとき、あまり静かだと調子が乗らない場面もある。立ち上がったり、暴れたりされたら困るけれど、声がけや手拍子なんかは大目に見てあげてください」と。というのも、女子刑務所の慰問では、サプライズを用意しているんです。

弟は同じく演歌歌手の山川豊さん。昨年12月、初の兄弟デュエット曲を発表した

── サプライズというのは？

鳥羽さん：あらかじめゲストをふたり呼んでいます。ひとりはロック歌手の宇崎竜童さんで、もうひとりはトランぺッターの桑野信義さんです。サプライズですから受刑者は何も知らず、私だけの公演だと思っているわけです。それが突然、「じつは今日、ゲストがひとりいて…」の前振りで宇崎さんが登場し、カッコよく歌を歌う。その後、「もうひとりゲストが…」と言って、今度はクワマン（桑野さんの愛称）が出てきてトランペットを演奏する。2段階のサプライズ演出にみんな驚き、非常に喜んでもらえます。こんな豪華な慰問はめったにないですよ。

正直、1回の公演にはけっこうなお金がかかります。音響設備の運搬費用や交通費など負担は軽いものではありません。ですけれど、何か少しでも心に響いたなら、それでよしと思っています。

取材・文／百瀬康司 写真提供／鳥羽一郎