アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで7日、移民捜査局による不法移民の大規模摘発中に職員が発砲し、37歳の女性が死亡しました。

ミネソタ州ミネアポリスで7日、移民捜査局による不法移民の大規模摘発が行われる中、地元警察によりますと、職員が道路をふさいでいた女性の乗る車に近づいたところ、車が発進したため、少なくとも2発の銃弾を発射しました。運転していた女性は頭に銃弾を受け死亡しました。

国土安全保障省は、女性が車で職員をひき殺そうとした「国内テロ行為」であり、職員は防御のために発砲したと主張しています。

一方、地元警察は、事件当時の映像では車を武器に使っているようには見えず、「正当防衛というのは全く真実ではない」と反論しています。

また、市長は「権力を横暴に行使した殺人事件」と非難し、移民捜査局に対し「ミネアポリスから出ていけ」と語気を強めています。

一方、トランプ大統領はSNSに「女性は非常に秩序を乱し、妨害と抵抗を行い、職員をひき殺そうとした」「職員は自己防衛のため彼女を撃ったようだ」と投稿しています。

国土安全保障省は、ミネアポリスやその周辺に2000人以上の職員を派遣し、不法移民の大規模摘発を行っていました。