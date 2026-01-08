【1月8日 きょうの天気】日本海側で大雪や吹雪に 太平洋側も北風が冷たく 3連休は冬の嵐に
【日本海側で大雪や吹雪】
8日（木）は冬型の気圧配置が強まり、強烈な寒気が流れ込むでしょう。日本海側では広い範囲で雪になりそうです。東北や北陸の山沿いではドカ雪になるおそれがあります。また、山陰も中国山地を中心に雪が降り積もりそうです。雪崩にお気をつけください。また、吹雪で見通しの悪いところが出てきそうです。車の運転はホワイトアウトにも注意が必要です。北海道を中心に暴風となり、猛吹雪になるところがあるでしょう。
【太平洋側は空気カラカラ】
太平洋側は広い範囲で晴れますが、北風が冷たく吹くでしょう。空気はカラカラに乾燥しそうです。東京の予想最小湿度は25％です。火の取り扱いに十分にお気をつけください。
【北風で寒さ増す】
きょうの各地の予想最高気温です。
札幌 ：-2℃ 釧路 ： 2℃
青森 ： 0℃ 盛岡 ： 1℃
仙台 ： 6℃ 新潟 ： 3℃
長野 ： 3℃ 金沢 ： 4℃
名古屋： 9℃ 東京 ：11℃
大阪 ： 9℃ 岡山 ： 8℃
広島 ： 8℃ 松江 ： 7℃
高知 ：11℃ 福岡 ： 7℃
鹿児島：11℃ 那覇 ：17℃
【3連休は冬の嵐に】
次の3連休は日曜日と月曜日（成人の日）は日本海側を中心に大雪や猛吹雪となり、冬の嵐になるでしょう。西日本でも大雪になるところがありそうです。鉄道や道路に影響が出るおそれもあるので、最新の気象情報とあわせて交通情報を確認してください。