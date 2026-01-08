【日本海側で大雪や吹雪】

8日（木）は冬型の気圧配置が強まり、強烈な寒気が流れ込むでしょう。日本海側では広い範囲で雪になりそうです。東北や北陸の山沿いではドカ雪になるおそれがあります。また、山陰も中国山地を中心に雪が降り積もりそうです。雪崩にお気をつけください。また、吹雪で見通しの悪いところが出てきそうです。車の運転はホワイトアウトにも注意が必要です。北海道を中心に暴風となり、猛吹雪になるところがあるでしょう。

【太平洋側は空気カラカラ】

太平洋側は広い範囲で晴れますが、北風が冷たく吹くでしょう。空気はカラカラに乾燥しそうです。東京の予想最小湿度は25％です。火の取り扱いに十分にお気をつけください。

【北風で寒さ増す】

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 ：-2℃ 釧路 ： 2℃

青森 ： 0℃ 盛岡 ： 1℃

仙台 ： 6℃ 新潟 ： 3℃

長野 ： 3℃ 金沢 ： 4℃

名古屋： 9℃ 東京 ：11℃

大阪 ： 9℃ 岡山 ： 8℃

広島 ： 8℃ 松江 ： 7℃

高知 ：11℃ 福岡 ： 7℃

鹿児島：11℃ 那覇 ：17℃

【3連休は冬の嵐に】

次の3連休は日曜日と月曜日（成人の日）は日本海側を中心に大雪や猛吹雪となり、冬の嵐になるでしょう。西日本でも大雪になるところがありそうです。鉄道や道路に影響が出るおそれもあるので、最新の気象情報とあわせて交通情報を確認してください。