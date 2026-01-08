自分の“好き”を大切に！ 習いごとのプロが教える、やりたいことの探し方／仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話
気が付くと会社と家の往復で1日が終わってしまう…。そんな代わり映えのしない日々にうんざりしている方も多いのではないでしょうか？
【漫画】『仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話』を第1回から読む
仕事に追われ、帰宅後はスマホを眺めて時間を浪費する日々を送っていた、著者のよざひかるさん。自分の個性も、趣味も、どこかに置き去りにして仕事に勤しんでいましたが、コロナ禍で仕事がストップ。時間ができて自分の人生を見つめ直すことに。
「こうなったら昔からやってみたかったこと、全部やってやるんだ」そう思って飛び込んだのは、英語、韓国語、ピアノ、絵画、作曲、ボイストレーニング……大人になってからの“習いごと”。新しい世界に触れるたび、自分の「好き」を取り戻していきます。
『仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話』は、人生はいつからでも楽しく変えられると気づかせてくれる、自己肯定感爆上がりコミックエッセイです。
※本記事は『仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話』（よざひかる/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■【習いごとTips】忙しい人でも大丈夫！「仕事との両立の仕方」
【漫画】『仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話』を第1回から読む
仕事に追われ、帰宅後はスマホを眺めて時間を浪費する日々を送っていた、著者のよざひかるさん。自分の個性も、趣味も、どこかに置き去りにして仕事に勤しんでいましたが、コロナ禍で仕事がストップ。時間ができて自分の人生を見つめ直すことに。
「こうなったら昔からやってみたかったこと、全部やってやるんだ」そう思って飛び込んだのは、英語、韓国語、ピアノ、絵画、作曲、ボイストレーニング……大人になってからの“習いごと”。新しい世界に触れるたび、自分の「好き」を取り戻していきます。
『仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話』は、人生はいつからでも楽しく変えられると気づかせてくれる、自己肯定感爆上がりコミックエッセイです。
※本記事は『仕事とスマホで終わる日々が「習いごと」で変わった話』（よざひかる/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■【習いごとTips】忙しい人でも大丈夫！「仕事との両立の仕方」