「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】

韓国のトップダンサーHoney Jが、“HIP”なスタイリングで魅了した。

【写真】「性行為じゃん」炎上ダンサーの“ボリューム感”

Honey Jは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鮮やかなレッドカラーのタンクトップにジャケットを羽織ったHoney Jの姿が収められている。レースの手袋やカジュアルなキャップがコーディネートのアクセントとなり、抜群のファッションセンスを披露した。

細かなカールを施したヘアや肩のタトゥーが、彼女ならではの“HIPスタイル”を完成させた。また、胸元が開いたタンクトップからは隠しきれないボリューム感があらわとなり、視線を釘付けにした。

投稿には「美しすぎる…」「本当にカッコいい」「唯一無二のオーラ」「理想のプロポーション」などのコメントが寄せられている。

（写真＝Honey J Instagram）

Honey Jは昨年夏に放送された、Mnetのダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演。だが、チームメイトのAIKIとともに他チームのダンスを「これダンス？“性行為”じゃん」と酷評した発言が物議を醸し、炎上した。同番組は最終的に日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を下ろしている。