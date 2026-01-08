この絵文字が表す漫画は？2文字目は主人公の名前です...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？

意外と難しいこのクイズ。

「⚽️🪽🏃‍♂️🦵🌍」が表す漫画は一体なんでしょうか？

ヒントは、「ボールは友だち」という有名なセリフがあります。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「キャプテン翼」でした！

サッカーボールや翼を表す絵文字から、1981年より『週刊少年ジャンプ』にて連載された高橋陽一さんによるサッカー漫画「キャプテン翼」であることがわかります。

主人公・大空翼がサッカーに打ち込むなかで出会う仲間や、ライバルとの日々を描いた作品。

世界中から愛される作品で、コミックスの日本国内でのシリーズ累計発行部数は9,000万部以上なんだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部