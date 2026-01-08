アインシュタインが投げかけた「量子力学への疑問」…ボーアに突きつけた、量子の「もつれ」をめぐる謎

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

『宇宙は「もつれ」でできている〈新装改訂版〉 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』は、物理学の常識を書き換えた量子力学100年の発展史を克明に描く、必読の「読む科学大河ドラマ」です！

監訳を務めたブルーバックスの人気著者・山田克哉さんが、本書の魅力を紹介してくださいます！（前編）

1世紀におよぶ「量子力学構築」の物語

『宇宙は「もつれ」でできている』の最大の魅力は、数式をまったく使うことなく、量子力学の構築に携わった物理学者たちがどんな考えやきっかけからどのような着想を得て、そしてどんな議論を通じてこの理論を精緻化していったかを、個々の人物のエピソードをふんだんに交えつつ、巧みに描写している点にある。

量子力学は、原子や原子核、素粒子から、広大な宇宙にいたるまで、その性質とふるまいを理解するためになくてはならない存在だが、たった一人の独創によって誕生した相対性理論とは対照的に、一夜にして生まれたものではない。

数多くの物理学者たちが取り組んだ結果、個々の科学者が打ち出した理論がすべて相互に関係していることが判明したのである。この驚くべき科学史上の紆余曲折について、『宇宙は「もつれ」でできている』は丹念に順を追って説明している。

量子力学の完成は必然的に、彼ら当時の物理学者たちが互いにコミュニケーションを取り合わないかぎり、ありえなかった。

アインシュタインやボーア、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、パウリ、ボーム、ディラックら、錚々（そうそう）たる物理学者たちが直接会って会話をしたり、手紙のやり取り（当時は電子メールなどあろうはずがない！）をしたりすることで侃々諤々（かんかんがくがく）の議論が闘わされ、20世紀の初頭から約30年の歳月をかけて、1930年代に量子力学が完成したのである。

『宇宙は「もつれ」でできている』の著者であるルイーザ・ギルダーは、長年にわたって彼らが交わしたさまざまな形によるコミュニケーションを、あたかも彼女自身が直接、見聞したかのような鮮やかな“口調”で語っている。

本書の執筆にあたり、ギルダーは8年半もの歳月をかけて、先人たちが執筆した論文や書簡、公の場での発言や討論の記録などを渉猟（しょうりょう）したという。

史実に裏打ちされた再現ドラマは実にヴィヴィッドに描かれており、時に激しく、時に哀感をもって語られる物理学者たちのやりとりに、読者は生々しささえ感じることだろう。

現場に居合わせているかのような迫力が

量子力学誕生の舞台となった当時のヨーロッパは、ナチスドイツの台頭に伴って風雲急を告げる時代でもあった。

純粋に科学だけを追究できない難しい時代の空気を追体験することもできる本書からは、理論物理学者である私自身、初めて知るエピソードが多く、大いに興味をそそられた。

ルイーザ・ギルダーは、2000年にアメリカの名門・ダートマス大学を卒業した若い科学ジャーナリストだが、描写が実に巧妙で、往時の物理学者たちの会話を見事に再現している。

存命の科学者たちへのインタビューも含め、20世紀初頭からの約1世紀におよぶ量子力学構築の物語を、まるで現場に居合わせているかのような迫力で体感させてくれる『宇宙は「もつれ」でできている』の一端をご紹介しよう。

大きな論争の火種となった難問

アルベルト・アインシュタインは「神はサイコロを振らない」と言って、量子力学を受け入れようとしなかったことで有名だ。

彼は量子力学が「不完全な理論」であると主張したが、ニールス・ボーアは徹頭徹尾、量子力学を支持し、両者は互いに自身の主張を譲ろうとはしなかった。アインシュタインは巧妙な思考実験を思いつき、ある物理学会（ソルヴェイ会議）でボーアにそれを披露している。

さすがのボーアも「うーん」とうなってしまったが、「もしアインシュタインの主張が正しいなら、物理学はもうおしまいだ」と考えて、なんとしても量子力学を擁護しようと試みた。

その場ですぐには反論できなかった彼だが、翌日になって（前夜はおそらく、一睡もしなかったことだろう）、論敵の「一般相対性理論」を逆手に取り、こんどはアインシュタインをぎゃふんと言わせてみせたのだった。

ギルダーは『宇宙は「もつれ」でできている』で、彼らの“論争”を間近に見ていたような鮮やかな描写で紹介している。

ギルダーはまた、ドイツでナチスが台頭し、ヒトラーが実権を握るようになって以降の、優秀なユダヤ人物理学者たちが散り散りになっていく姿を哀感を込めて描写している。

その象徴が、ノーベル賞こそ受賞しなかったものの、当時を代表する優秀なユダヤ人物理学者だったエーレンフェストを襲った悲劇である。障害のある息子とナチスの非道な政策の狭間（はざま）でついに命を落とす彼の末期について、私は本書で初めて知った。

ギルダーが描く量子力学の発展史のなかで、とりわけ重要な役割を果たすのが「量子もつれ」という概念である。これもまた、アインシュタインとボーアの間で大きな論争の火種となった難問だ。

2つの量子の間の相関関係が崩れない謎

ここでかんたんに「量子もつれ」について解説しておこう。

量子力学が一応の完成を見たとされる1930年からわずか5年後の1935年、「EPR論文」とよばれる有名な論文が発表されている。それは、「量子もつれ」を用いて、量子力学が「不完全な理論」であると指摘するものだった。

EPRとは、この論文の3人の共同執筆者であるアインシュタイン（Einstein）、ポドルスキー（Podolsky）、ローゼン（Rosen）の頭文字をとったもので、その内容からしばしば「EPRパラドックス」ともよばれている。

「量子」とは、ときに“波”のごとくふるまったり、ときに“粒子”のごとくふるまったりする物理的な「実体」で、光子や電子が典型的な量子である。一般に、量子は内部構造をもたないが、エネルギーや運動量、スピン（量子力学的な角運動量）などの物理量を有している。

2つの量子のあいだでいったん相互作用が生じると、その2つの量子は「相関」をもつと言われる。相関をもった2つの量子がどんなに離れていっても――たとえ互いに100兆km離れても――、その相関性は完全に保たれる。

2つのうち、一方の量子の物理状態（たとえばスピン）だけを実際に測定器を使って測定し、その値をはっきりと確定してしまうと、その瞬間（同時に、すなわちゼロ秒間で！）、100兆kmのはるか彼方にあるもう一方の量子の物理状態が、いっさい測定することなく自動的に決定してしまうのである。

このような意味で、2つの量子の間の相関性は「量子もつれ」とよばれるようになった（名付け親はシュレーディンガー）。

EPR論文が提起したのは、100兆kmも離れた2つの量子の相関関係は崩れることなく、完全に保たれることに対しての疑問であった。

＊

2つの量子の間に生じる奇妙な相関性＝「量子もつれ」。この難問を解決するためにアインシュタインやその他の高名な物理学者たちが考え出したのが、「隠れた変数」理論でした。

「隠れた変数」とはいったいなにか？

後編をご覧ください。

