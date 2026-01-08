片岡鶴太郎、“オリジナル和装スタイル”披露に反響「究極の黒の着こなし」「さすが決まってらっしゃる」「こんな人になりたい」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が7日、自身のインスタグラムを更新。オリジナルの“和装スタイル”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真多数】「さすが決まってらっしゃる」“オリジナル和装スタイル”を披露した片岡鶴太郎
インスタでは度々、私服コーディネートを披露している片岡。この日は「和を纏う」と、「オリジナル和装スタイル」を披露。写真には、袴をイメージさせるようなセットアップに身を包み、オリーブの木のそばでキリッとした表情でたたずむ片岡の姿が写し出されている。
凜々しい片岡の姿に、コメント欄には「さすが決まってらっしゃる」「究極の黒の着こなし 真似したいお洒落です」「渋くて、カッコオシャレですね」「似合ってます」「こんな人になりたい」など称賛の声が寄せられている。
