元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。お互いを「じゅりちゃん」「たつ」と呼び合うほほ笑ましいアイドルカップルが、新たな門出を迎えた。【川田和博、寺本吏輝】

出会いは14年。辻本が名古屋駅前で、1人でチラシを配っていた時だったという。その後、松井が体調不良などで活動を休止していた際、辻本がキャンプに誘った。「その時はこんなことになるとは思わなかった」と回想。松井も「その時に、そういう気持ちはないですね」とうなずいた。

約3年前のクリスマスイブに辻本がペアウオッチをプレゼントして交際を申し込んだが、松井の答えは「ちょっと違う」だった。松井は「これ以上迷惑をかけるのは申し訳ないし、本調子に戻って“全然違うじゃん”と思われるのが嫌だった」と述懐。それでも辻本から「元気になって嫌いになることはない」と伝えられ、日付が変わってから交際がスタートしたという。

3年間愛を育んだ昨年11月26日、辻本が「結婚してください」とストレートにプロポーズ。「最初から結婚前提だった」という松井は「その時が来たと思って、ワーワー言っていてあまり覚えていないけど、うれしかった」と振り返った。

辻本は「わがままな一面もあるけど、すごく一生懸命。器用だけど不器用な生き方で、気遣いをしながらも全然気付いていないこともあって、うまくいかないこともある」と松井の人となりを紹介し、「彼女の良いところ、けなげな姿を一生かけて伝えていきたい」と力強くアピールした。

一方の松井は「グループ時代は引っ張る立場だったけど、得意ではなかった」と告白。「頼りがいがあって素でいられる」存在が、辻本だったという。

婚姻届は7日、松井の地元愛知・春日井市に提出した。辻本は「笑顔が絶えない家庭を作りたい」。松井は「私ばかり成長させていただいているので『たつ』からも『成長できたよ』と言ってもらえる関係を作りたい」と目を輝かせた。

◆辻本達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身。特技は野球、体を張ること。趣味は野球、キャンプ、サウナなど。178センチ。血液型A。グループでのメンバーカラーは赤。

◆松井珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身。08年、SKE48の1期生として劇場デビュー。18年の選抜総選挙で1位。21年卒業。趣味はプロレス、ダンス、料理など。163センチ。血液型B。