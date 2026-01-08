Àº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬´«¤á¤ë¡Ö²óÉü¤ÎÀïÎ¬¡×¤È¤Ï¡©·îÍË¤ÎÄ«¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤Ï¡Ä
ºÇ¶áÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¥à¥ê¤¬¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÎÏÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤Ç»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àº¿À²Ê°å¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤ä·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢40¡Á50Âå¤Î´ÉÍý¿¦À¤Âå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢20¡Á30Âå¤Î¼ã¼êÀ¤Âå¤Ë¤â¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤¦¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÂÎÎÏÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤Ç»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ¡ªÏÂÅÄ½¨¼ù¡ØÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¡Ù
* * * * * * *
¡Ú²óÉü¤ÎÀïÎ¬¡Ê1¡Ë¡Û¡Ö¤¯¤Ä¤í¤²¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë
Ê¿Æü¤ËË»¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÚÆü¤ÎµÙ¤ß¤Ë²È»ö¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ûº§ÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ü¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ò¥Þ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÈ¿È¤ÎÃË½÷¤ä´ûº§½÷À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½µËö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆüÃæ¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éµÙÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙ¤ó¤ÇÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¯¤Ä¤í¤²¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤òÍê¤ó¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²È¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤¿ÆÃ¸¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¥à¥ê¤ò¶¯¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢»ÙÊ§¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Î¶â³Û¤Ç¿Í¤ò¸Û¤¦¡Ä¡Ä¤ÈÆ¬¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢·üÌ¿¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤ËÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¡¢½µËö¤Î»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüÍÑÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤òÍê¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤È²È»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡×¤È¤«¡¢¡ÖÃËÀ¤â²È»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥à¥ê¤ä²æËý¤ò¤·¤Æ°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²óÉü¤ÎÀïÎ¬¡Ê2¡Ë¡Û·îÍË¤ÎÄ«¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤Î·¹¸þ¤ÈÂÐºö
¤³¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤ò»î¤·¤Æ¤â¡¢·îÍË¤ÎÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê»Å»ö¤Î»þ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¡×¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¿È¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤³¤ë¿´¤ÎÉÂ¤Ç¤¹¡£
»Å»öÃæ¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ÏÊÌÌ¾¡Ö¥µ¥Ü¥êÉÂ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤«¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼«³Ð¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥á¥ó¥¿¥ë¡Õµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÉÔ°Â´¶
¡ÔÂÎ¡Õ¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢¿çÌ²¾ã³²
¡Ô¹ÔÆ°¡ÕÃÙ¹ï¡¢·ç¶Ð¡¢²áÅÙ¤Î°û¼ò
Å¬±þ¾ã³²¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬±þ¾ã³²¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¾É¾õ¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í×°ø¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â¾É¾õ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌô¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡¢Ç§ÃÎÎÅË¡¤ÇÊª¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¼Ò¤ä»Å»ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â
·îÍË¤ÎÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ä»Å»ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ±¤¸¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µÙ¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤êÅ¾¿¦¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Å¬±þ¾ã³²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤Ï¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÙ¿¦¤äÂà¿¦¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÆ¨¤²¡×¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎÄ´¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÁªÂò¤Î°ì¤Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤ÇÌó£´Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢£¹Ç¯¸å¤Î£²£°£±£·Ç¯¤Ë¤Ï£².£µÇÜ¤ÎÌó10Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢20¡Á30Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤ÆÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²¼¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÉÔÃí°Õ¤ËÈ¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ô¶Ø¶ç¡Ê1¡Ë¡Õ¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¡×¡ÊÍ¾·×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡Ë
¡Ô¶Ø¶ç¡Ê2¡Ë¡Õ¡Öµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤Ç¼£¤ë¤è¡×¡ÊÀäË¾´¶¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡Ë
¡Ô¶Ø¶ç¡Ê3¡Ë¡Õ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤è¡×¡ÊËÜ¿Í¤Î¶ì¤·¤ß¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ô¶Ø¶ç¡Ê4¡Ë¡Õ¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ê²óÉü¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤¹¡Ë
¡Ô¶Ø¶ç¡Ê5¡Ë¡Õ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇµÙ¤à¤Î¡©¡×¡Ê¾å»Ê¤ÎÌµÍý²ò¤ËÀäË¾´¶¤¬Áý¤¹¡Ë
Å¬±þ¾ã³²¤ÏÀº¿ÀÏÀ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÉü¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î¶ì¤·¤ß¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢¿´¤·¤Æ¿µ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²óÉü¤ÎÀïÎ¬¡Ê3¡Ë¡ÛÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡Ö°ÕÍß¡×¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë
¿Í´Ö¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡ÖÂÎÎÏ¡×¤È¡Ö°ÕÍß¡×¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬Àè¤«¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ÕÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°ÕÍß¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤È°ÕÍß¤¬Æ±»þ¤Ë¿ê¤¨¤Æ²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿µÙ¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢µ¤ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¹©É×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎµÙ¤ßÊý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Ä¹¤¯¡Ö·ò¹¯»þ´Ö¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
ÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢²¼¼ê¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Û¤É¼¡Âè¤ËÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿Ç¯¤«Àè¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄêÇ¯¸å¤Ë²¿¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤Î¤É¤Á¤é¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°ÕÍß¤Î°Ý»ý¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï£Á£É¤ÎÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÂÎÎÏ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î°ÕÍß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï£Á£É¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç°ÕÍß¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµÙÆü¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤â°ÕÍß¤Î¿ê¤¨¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÍ¸ú¤ÊÀïÎ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£