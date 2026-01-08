厚生労働省の「患者調査の概況」によると、2023年に糖尿病で治療を受けていた患者総数は552万3,000人だったそうです。日本の深刻な健康課題である糖尿病について、国際医療福祉大学医学部教授で糖尿病専門医の坂本昌也先生は「“ちょっと血糖値が高い”という現象は、みなさんが考えているよりリスクが高い」と語ります。そこで今回は、坂本教授の著書『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』より一部引用、再編集してお届けします。

【グラフ】2型糖尿病に対する医療費のうち、約8割を占めるのは…

* * * * * * *

３年に一度の人間ドックで将来の疾患リスクを防ぐ

人間ドックなら健診で拾えない異常を発見できる

通常の健診だけでなく、心臓、脳、腎臓の状態を定期的にチェックしておくことも、糖尿病を遠ざけるだけでなく、あらゆる生活習慣病から自分を守るために大切なことです。

しかし、健診さえ長年遠ざかっている人もいれば、指摘されることを恐れて検査を避ける人もいます。

少なくとも３年に一度は人間ドックを受けるようにしましょう。頑張って毎年受ける必要はありません。３年に一度でも、自分では気づけないリスクを拾い上げることができます。

50歳を超えると、多かれ少なかれ臓器のどこかにダメージが出ているのが普通です。両親や祖父母に生活習慣病の既往歴がある人は、そうでない人よりも傷んでいる可能性もあります。

人間ドックのよいところは、通常の健診では拾えない異常を見つける入り口になる点です。血糖値や血圧、脂質といった生活習慣病につながるサインはもちろん、内臓脂肪や動脈硬化の進み具合、消化器系や腎機能、肝機能の軽い異常なども発見できます。

そして、引っかかった項目があれば、その領域をさらに深掘りする追加検査を受けることもできます。

もちろん、コストを意識することは重要ですが、ただただ検査を受けるのではなく、必要なタイミングで受けて自分の体の変化を時系列で確認することが、症例のリスク軽減につながります。

忙しい日々の中で、健康を見直すことが難しい人も多いと思いますが、心血管イベントを起こす前に、体への投資として取り組むことが大切です。

ドクターの治療意欲を高める患者さんとは？

さらにおすすめしたいのは、いろいろな方法で体をチェックした結果を記録しておくことです。

そして、その記録を医師に相談するときに持参することです。記録方法としては、直近３年間分の健診データをもとに作成するのがよいでしょう。もし可能であれば、何年前から高血糖、高血圧、脂質異常を指摘されているかがわかるだけでもいいです。



『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』（著：坂本昌也／あさ出版）

最近は、初診の際に、自分の血糖値や血圧などをデータにして持参される患者さんも増えてきました。そうした情報を共有していただけると、医師としても「しっかり診なければ」という気持ちが自然と湧いてきます。「全部お任せします」というスタンスも悪くありませんが、その場合、診療時間が限られる中では医師の判断がどうしても無難になりやすいのです。

外来診療は、午前中だけでも数十人の患者さんを診ることが多く、１人あたりに使える時間は数分程度しかありません。その中で血糖値や血圧、脂質といった多くの項目をすべて深掘りするのは難しいのが現実です。

だからこそ、患者さんが事前にデータを整理して持ってきてくれると、医師は限られた時間で効率よく全体像を把握できます。各指標の推移がひと目でわかったり、数値のばらつきを確認できたりするだけでも診療の質は大きく変わります。

また、診療に対する自身の希望を伝えておくことも大切です。

どんな患者さんでも分け隔てなく診るのが基本ですが、医師も人間です。糖尿病になりたくない、合併症になりたくないという強い思いが伝わる患者さんのほうが、より前のめりになるのは自然なことです。医師をやる気にさせるためにも、自分の体の状態を把握するのは大切なことなのです。



＜『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』より＞

老後資金は、健康資産の有無で決まる

早めに自分の状態を確認することは、その後の人生のお金にも大きく影響します。

少し前に「老後資金２０００万円問題」がメディアで大きく取り上げられました。本当に２０００万円が必要なのかどうかはともかく、この２０００万円は、あくまで健康に過ごせた場合の話です。

糖尿病や心臓病などの慢性疾患を抱えてしまえば、医療費が加算されるため、もしかすると３０００万円、あるいは５０００万円が必要になるかもしれません。通院や検査、薬代、入院費が積み重なり、さらに介護が加われば、家計への負担は想像以上にふくらみます。

貯蓄から投資へと声高に叫ばれ、老後資金のためにコツコツと資産を増やす人が増えていますが、そのための投資金を体のチェックのために少し使ってみてはいかがでしょうか。

健康資産は老後の自由と安心を左右する

なぜかわたしたちは未来の健康のためにお金を使う思考になれないようで、２型糖尿病に対する医療費を見ても、約８割が合併症を発症してからの治療費です。見方を変えれば、合併症にならなければかからなかったお金といえます。

健診で引っかかる程度の段階なら、お金もそれほどかからなければ、食事や運動をそれほど頑張らなくても、糖尿病になることもなければ、仮に糖尿病だったとしても合併症を発症することは少ないでしょう。

ウサギとカメの寓話になぞらえると、コツコツ進むカメではなく、むしろ最初に一気に走り抜けて逃げ切るウサギ型のほうが得策。つまり、早めに行動して病気を未然に防いでしまうのがいちばん賢いということです。

健康という資産は、お金以上に老後の自由と安心を左右します。

いまのうちに行動して「ウサギのように逃げ切るのか」、それとも病気のリスクを抱えながら「カメのようにコツコツと生きるのか」。

あなたは、どちらの未来を選びますか？

※本稿は、『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』（あさ出版）の一部を再編集したものです。